Wenn man Geschirr auf der Straße kauft man am besten auf einem Markt. IMAGO/Steffen Schellhorn

Wien – Vor Betrügern, die Geschirr verkaufen, hat die Wiener Polizei am Mittwoch gewarnt. In den vergangenen Wochen wurden Polizeisprecherin Barbara Gass zufolge mehrere Betrügereien in Währing und Döbling verübt, bei denen die Täter ältere Menschen ansprachen und sie nach dem Weg zum Flughafen fragten. Bei dem Gespräch boten sie den Opfern Geschirr zum Kauf an, weil sie dieses nicht in das Flugzeug mitnehmen könnten. Die Betrogenen kauften wertlose Ware zu weit überhöhten Preisen.

Umfangreiche Ermittlungen und ein Hinweis aus der Bevölkerung führten die Beamten des Stadtpolizeikommandos Döbling zu einem 36-jährigen Verdächtigen, der am Dienstag festgenommen wurde. Bei ihm fanden die Beamten Bargeld und in seinem Auto Geschirr.

In dem Zusammenhang warnte die Wiener Polizei: