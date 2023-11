In welchem österreichischen Bundesland gibt es die meisten Kreisverkehre? In Niederösterreich, würden heimische Autofahrerinnen und Autofahrer vermutlich antworten. 450 gab es dort Anfang 2022, gut möglich, dass heuer noch ein, zwei mehr hinzugekommen sind. Schwieriger zu beantworten ist die Frage, wie es im internationalen Vergleich ausschaut? In welchem Land gibt es die meisten Straßenkreisel? Dieser Frage wollte der Autovermieter Discover Cars auf den Grund gehen und hat Daten für Kreisverkehre in jedem Land gesammelt und analysiert. Wie genau dabei vorgegangen wurde, kann hier nachgelesen werden. Und das ist das Ergebnis.

Die Top-5-Länder mit den meisten Straßenkreiseln

1. Frankreich

Zu den bemerkenswertesten Kreisverkehren in Frankreich gehört die Place de l'Étoile, die rund um den Arc de Triomphe führt. REUTERS/ABDUL SABOOR

An erster Stelle steht Frankreich mit 42.986 Kreisverkehren im ganzen Land. Um 65 Prozent mehr als das nächste Land auf der Rangliste. Frankreich belegt auch den ersten Platz bei den meisten Kreisverkehren pro Kopf mit unglaublichen 663,8 Kreisverkehren pro Million Einwohnerin und Einwohner – und Platz vier für bei den meisten Kreisverkehren pro Quadratkilometer mit 78,5 Kreisverkehren. Zu den bemerkenswertesten Kreisverkehren in Frankreich gehört die Place de l'Étoile, der weltberühmte Kreisverkehr, der den Arc de Triomphe umrundet und auch der größte Kreisverkehr des Landes ist.

2. Vereinigtes Königreich

Ein Kreisverkehr in der Nähe von Hexham in Northumberland, UK. AP/Owen Humphreys

An zweiter Stelle folgt das Vereinigte Königreich, das auf seinen Inseln insgesamt 25.976 Kreisverkehre verzeichnete. Interessanterweise belegt das UK auch den zweiten Platz in der Rangliste der Länder mit den meisten Kreisverkehren pro Quadratkilometer – mit 107,4 Kreisverkehren pro Quadratkilometer im ganzen Land. Zu den bemerkenswerten Kreisverkehren im Vereinigten Königreich gehört der Magic Roundabout (siehe Instagram-Post unten) in der Stadt Swindon, der für seine Konstruktion von fünf Minikreisverkehren innerhalb eines größeren Kreisverkehrs bekannt ist, die es den Fahrerinnen und Fahrern ermöglichen, in der Mitte gegen den Uhrzeigersinn zu fahren, während die Fahrer an den Außenseiten im Uhrzeigersinn fahren.

3. Italien

Piazza Venezia in Rom EPA/FABIO FRUSTACI

An dritter Stelle der Länder mit den meisten Kreisverkehren insgesamt steht Italien mit insgesamt 18.172 Kreisverkehren. Das Land verpasste auch nur knapp die Top 5 für die meisten Kreisverkehre pro Kopf und pro Quadratkilometer. In Italien gibt es 61,5 Kreisverkehre pro Quadratkilometer und 308,7 Kreisverkehre pro Million Einwohner. Zu den bemerkenswerten Kreisverkehren in Italien gehört die Piazza Venezia – der größte Kreisverkehr Roms, der sich um eine Grünfläche in der Mitte des Platzes windet.

4. Spanien

Auf Platz vier liegt Spanien mit insgesamt 15.053 Kreisverkehren. Das Land verpasste auch nur knapp die Top-5-Platzierung sowohl bei der Gesamtzahl der Kreisverkehre pro Quadratkilometer als auch bei der Pro-Kopf-Zahl. Insgesamt verzeichnete Spanien 30,1 Kreisverkehre pro Quadratkilometer und 316,8 Kreisverkehre pro Million Einwohner. Zu den bemerkenswerten Kreisverkehren in Spanien gehört die Glorieta de Bilbao – ein sternförmiger Kreisverkehr in Madrid, der nach der Stadt Bilbao benannt ist, heißt es bei Discover Cars. Ein weiterer beliebter Kreisverkehr in Spanien ist La Siberia in der Provinz Badajoz. Es handelt sich um den größten Kreisverkehr Europas, der auf zwei Seiten von Wasser umgeben ist und in dessen Mitte sich ein großer, spitzer Hügel befindet, von dem aus man eine gute Aussicht hat.

5. Brasilien

Die Top 5 der Länder mit den meisten Kreisverkehren insgesamt werden von Brasilien mit 11.854 Kreisverkehren abgerundet. In Brasilien gibt es außerdem 54,8 Kreisverkehre pro Kopf und 1,4 Kreisverkehre pro Quadratkilometer. Eines der bemerkenswertesten Gebiete mit Kreisverkehren in Brasilien ist die Stadt Palmas, die über 60 Kreisverkehre in einem kleinen Stadtgebiet aufweist. Diese Stadt zeichnet sich durch einen durch Kreisverkehre verbundenen Raster aus, der eine interessante Stadtfahrt ermöglicht, wie man bei Discover Cars erfährt. (red, 22.11.2023)