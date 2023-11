Hyundai Ioniq 6.Warum oft Limousinen in der E-Ära so glattgelutscht wirken, liegt an der Aerodynamik, die eine noch größere Rolle spielt als sonst. Foto: Stockinger

Den Kollegen irritieren die Seitenspiegel. Weil es eben keine Seitenspiegel mehr sind, sondern kleine Bildschirme anstelle der Spiegel, auch außen angebracht. Den Kollegen irritiert aber auch das Internet, er bevorzugt das Papier. Er ist halt noch sehr analog aufgestellt, was ja prinzipiell keine Schande ist. (Er liest hier mit.)

Anstelle von Seitenspiegeln gibt es also kleine Bildschirme, die von Kameras gespeist werden, das schaut sehr futuristisch aus und fühlt sich auch so an. Es fällt einem tatsächlich nicht ganz leicht, sich daran zu gewöhnen und der Übertragung zu trauen. Ist das wirklich ein Livebild? Ja, das ist es. Gibt es da nicht eine Verzögerung? Nein, das bildet die Wirklichkeit draußen, also hinter dem Auto, eins zu eins ab, auch zeitgleich, sonst tät's ja keinen Sinn machen. Und insgesamt schaut das Bild ein bisschen flacher aus als die Wirklichkeit, aber das funktioniert schon so.

Klar gestalteter Innenraum mit Cinemascope-(Touch-)Screen, wie das derzeit Mode ist. Im Falle der Kamera-Außenspiegel finden sich die zugehörigen Bildschirme annähernd in der gewohnten Sichtachse. Foto: Stockinger

Warum braucht es Kameras und Bildschirme, wenn ein Spiegel auch reichen täte, wo das Auge keine zusätzliche Adaptionsleistung braucht? Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort habe, der Kollege nickt aber wissend: Aerodynamik. Kamerahalterungen seien kleiner als Außenspiegel, ergo weniger Luftwiderstand. So geht Fortschritt.

Der Kofferraum fasst 401 Liter, vorne gäbe es noch einen Frunk mit 45 Liter Volumen. Foto: Stockinger

Aerodynamik ist beim Ioniq prizipiell ein Thema, so schaut er auch aus, in Zusammenhang mit der Elektromobilität ergibt das Sinn. Es geht darum, wie wir in Zukunft effizient unterwegs sein werden und wollen. Da muss ich gleich noch eine Abzweigung weg vom Thema nehmen: Es geht ums Akustische. Prinzipiell ist ein Elektroauto ja leise, und das mag man als einen von vielen Vorteilen gegenüber einem Verbrenner sehen. Und hören. Aber: Dieses Auto piepst. Und das nervt gewaltig. Das ist jetzt kein spezielles Problem von Hyundai oder dem Ioniq, das ist ein allgemeines Thema, das in neuen Autos auf uns zukommt. Der Hyundai ist da nur ein gutes Beispiel. Und zu seiner Ehrenrettung sei gesagt: Bei Autos anderer Marken ist das Problem noch größer, weil das Piepsen lauter ist und sich noch schwieriger unterbinden lässt.

Die Elektroplattform ermöglicht völlig planen Boden, was im Ioniq 6 hinten auch genutzt wird. Foto: Stockinger

Prinzpiell piepst der Hyundai jedes Mal, wenn man das gerade vorgeschriebene Geschwindigkeitslimit erreicht und überschreitet. Mehrere Male. Und er piepst bei jeder Änderung des Limits, also in der Stadt bei 30 km/h und 50 km/h und 70 km/h und zurück. Auf der Autobahn sowieso. Gelegentlich kann man das als sinnvolles Aufmerksam-Machen erachten, in der Summe des Quietschens nervt es aber. Ausschalten ist möglich, aber kompliziert – und jedes Mal beim Startvorgang erneut notwendig.

E-GMP: Als erster Großserienhersteller nach VW legten die Koreaner sich eine Elektro-Plattform zu. Mit 800-Volt-Schnellladetechnik und bidirektionalem Laden bis 3,6 kW. Foto: Hyundai

Das alles soll uns nicht ablenken von einem grundvernünftigen, komfortablen und auch feschem (fescher als der kantige Ioniq 5!) Auto. Vernünftig ist einmal die Reichweite, nämlich am Papier 550 Kilometer, wenn es im echten Leben knapp 500 Kilometer sind, ist das super. 230 PS sind auch vernünftig, man wird sie zwar nicht brauchen, aber das ist gut dimensioniert. 350 Nm Drehmoment ist hier wahrscheinlich die bessere Währung. Die Schnellladung bei 50 kW wäre in einer guten Stunde zu machen, auch ein guter Wert, beim Lademaximum noch viel schneller.

Die Heckansicht ist die gewöhnungsbedürftigste. Auch hier gilt die Dominanz des Windkanals. Foto: Stockinger

Der Fahrkomfort ist hervorragend. Platz ist vorne wie hinten gut vorhanden. Dennoch merkt man auf den Rücksitzen das abfallende Dach, das – jetzt sind wir wieder bei den Kameras – der Aerodynamik geschuldet ist. Den geringen Luftwiderstand sieht man dem Wagen an, er ist flach gezogen, fast schon ein Coupé.

Für den analogen Kollegen gibt es drinnen jede Menge echter Tasten und Knöpfe, da kann er drehen und drücken, braucht nicht fühlen und wischen. Das ist ein Kompromiss mit der Zukunft, der niemandem wehtut. (Michael Völker, 29.11.2023)