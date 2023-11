Streaming und Co haben dem analogen Fernsehen in den letzten Jahren weitgehend den Rang abgelaufen. Viele Menschen nutzen es fast gar nicht mehr. Sie auch nicht?

Frühere Generationen hatten für gewöhnlich einen Fernseher im Wohnzimmer stehen, auf dem die mögliche Auswahl sich darauf beschränkte, dass man zwischen mehr oder weniger vielen Kanälen hin- und herzappen konnte. Wer keinen Videorekorder – ein ebenfalls inzwischen antiquiert wirkendes Gerät – sein Eigen nannte, musste sich vor dem Gerät einfinden, sobald eine Sendung begann, die er sehen wollte. Eine Alternative gab es praktisch nicht.

In Zeiten von Streaming: Was sehen Sie sich noch live im TV an? Getty Images/iStockphoto/simpson33

Sehgewohnheiten ändern sich

Mit dem Aufkommen von DVDs änderte sich bereits vieles, etwa in Sachen Serie: Man konnte durch die Verfügbarkeit ganzer Staffeln oder kompletter Serien in dieser Form erstmals mehrere Folgen am Stück ansehen, anstatt Woche für Woche mit nur einer Folge oder Doppelfolge vorlieb nehmen zu müssen, die zu einer bestimmten Zeit ausgestrahlt wurde. Und in Zeiten von Netflix, Disney+, Sky und anderen Streamingdiensten, die in zahlreichen Haushalten inzwischen selbstverständlich genutzt werden, haben sich die Sehgewohnheiten mittlerweile deutlich verändert. Man ist es gewohnt, jederzeit und überall anschauen zu können, wonach einem gerade der Sinn steht, anstatt einem gedruckten TV-Programm entnehmen zu müssen, wann welcher Film oder welche Serie läuft. Die Auswahl ist nicht mehr beschränkt, sondern vielmehr so riesig, dass es einen regelrecht überfordern kann.

Dennoch gibt es vielleicht Formate, die man nach wie vor gerne live mitverfolgt, wie zum Beispiel vergangenen Samstag die letzte Folge "Wetten, dass ...?". Möglicherweise auch in politischer Hinsicht: Finden Wahlen statt, findet man sich eventuell vor dem Fernseher ein, um die Wahlberichterstattung, Hochrechnungen und Analysen zu sehen. Auch große internationale Bewerbe wie der Song Contest oder Society-Events wie der Opernball können etwas sein, das man live sehen will, ebenso Sportereignisse im Bereich Fußball, Skirennen, Formel 1 und Co. Auch Nachrichtensendungen und Live-Diskussionssendungen möchte man vielleicht auf diese Art anschauen.

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie noch einen Fernseher zu Hause – und drehen Sie ihn auf, um etwas mitzuverfolgen, das gerade ausgestrahlt wird? Was sind die Anlässe, bei denen Sie in Echtzeit informiert oder unterhalten werden wollen – und nutzen Sie dazu wirklich den Fernseher oder eher einen Livestream auf dem Smartphone oder auf anderen Geräten? Schauen Sie sich auch Filme und Serien noch im Fernsehen an, oder sind Sie längst vollständig auf Streaming umgestiegen? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 27.11.2023)