Beide Opfer hielten sich in der Nähe der Wolfganggasse in Wien-Meidling auf. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen nicht aus. imago/CHROMORANGE

Wien – Zumindest zwei Menschen sind in den vergangenen beiden Tagen in Wien-Meidling mit einem Luftdruckgewehr angeschossen worden. Ein 26-jähriger Mann und eine 46-jährige Frau wurden von Projektilen getroffen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebten sie aber nicht, gab Polizeisprecherin Barbara Gass am Mittwoch bekannt. Die Exekutive fahndet nach dem Schützen.

Die erste Tat wurde am Montag kurz nach 12.30 Uhr verübt. Der 26-Jährige hielt sich im Bereich Wolfganggasse in einem Park auf und wurde am Kopf getroffen. Er alarmierte selbst die Rettung, wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Spital gab in weiterer Folge der Polizei Bescheid.

Zusammenhang nicht ausgeschlossen

Am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr wurde die 46-Jährige am Oberschenkel getroffen, während sie die Wolfganggasse entlangging. Auch die Frau alarmierte die Polizei. Mitarbeiter eines Wiener Rettungsdiensts versorgten sie notfallmedizinisch und brachten sie ins Spital, wo festgestellt wurde, dass auch sie nicht in Lebensgefahr schwebte.

Die Ermittlungen hat die Außenstelle Süd des Landeskriminalamts übernommen. Unklar war, woher die Schüsse kamen, und auch, wer sie abgegeben hatte. Die beiden Opfer wurden bisher nicht einvernommen. Gass zufolge wird ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen, die Hintergründe waren Mittwochmittag aber noch unklar. Die beiden Opfer kannten einander der Pressesprecherin zufolge nicht. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise. (APA, 22.11.2023)