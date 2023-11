Laut Medienberichten will man die Kurtaxe gestaffelt steigern: Für die günstigsten Übernachtungen steigt sie auf 1,50 Euro pro Nacht und in Fünf-Sterne-Hotels auf zehn Euro pro Nacht

Athen – Trotz Waldbränden und Flutkatastrophen kann Griechenland auf eine höchst erfolgreiche Tourismussaison zurückblicken: Das Land erwartet dieses Jahr den bisherigen Rekord von 33 Millionen Urlauberinnen und Urlaubern aus dem Jahr 2019 zu knacken. Das will sich die griechische Regierung zunutze machen. So will die griechische Regierung einen Fonds für schnelle Hilfen bei Klimaschäden einrichten, der aus einer Erhöhung der Kurtaxe finanziert werden soll.

Das kündigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch bei einer Parlamentsdebatte über die Klimaschäden in diesem Sommer durch Brände und Überschwemmungen an. Der Fonds soll ein Volumen von 600 Mio. Euro haben.

Griechenland erlebte heuer einen Touristenboom – und verheerende Umweltkatastrophen. Durch die Einnahmen aus der neuen Kurtaxe soll ein Fonds gespeist werden, aus dem Mittel für Wiederaufbau- und Vorsorgemaßnahmen fließen. APA/AFP/ARIS MESSINIS

Für Urlauberinnen und Urlauber bedeutet das, dass die Reise nach Griechenland demnächst teurer werden könnte. Ab 2024 wird die sogenannte "Abgabe für die Klimaresilienz" die Kurtaxe ersetzen. Dabei sollen die Kosten je nach Reisezeit unterschiedlich hoch sein, wie etwa "Focus" berichtet. Die bisherige Bettensteuer liegt zwischen 50 Cent und vier Euro pro Nacht.

Ab dem kommenden Jahr werden von März bis Oktober aufgrund der neuen Touristensteuer für Hotels mit ein bis zwei Sternen 1,50 Euro pro Nacht (zuvor 0,50 Euro) verlangt. Für Drei-Sterne-Hotels fällt dann eine Abgabe von drei Euro (zuvor 1,50 Euro) an, Vier-Sterne-Hotels müssen sieben Euro (zuvor drei Euro) aufschlagen, und bei Fünf-Sterne-Hotels werden es sogar zehn Euro (zuvor vier Euro) mehr pro Nacht sein.

Davon verspricht sich die griechische Regierung Mehreinnahmen von bis zu 300 Millionen Euro im Jahr 2024. Im Gegensatz zur alten Übernachtungsabgabe soll die neue Steuer auch bei Kurzeitvermietungen über Internetplattformen erhoben werden. Für Wohnungen sollen dabei ebenfalls 1,50 Euro berechnet werden. Bei Einfamilienhäusern oder noch luxuriöseren Gebäuden beträgt die Gebühr zehn Euro, wie bei den Luxushotels. (APA, dpa, red, 22.11.2023)