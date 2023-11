"Fashion aus Baku", "Land der Berge: Quer durch die Alpen", "Am Schauplatz: Am Würstelstand" - Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Fashion aus Baku – Mode für Menschen mit Handicap Mahammad Kekalov produziert in Baku Kleider und ­organisiert Modeshows. Seine Models sind blind oder ­sitzen im Rollstuhl und stehen deshalb meist nicht im Rampenlicht. Bis 20.15, Arte

20.15 DISNEY

Christopher Robin (US 2018, Marc Forster) Als Junge hat er unzählige Abenteuer im Hundertmorgenwald erlebt, jetzt ist Christopher Robin (Ewan McGregor) erwachsen und verloren. Er arbeitet als Controller in einer Kofferfabrik. Es liegt an Winnie Puuh und seinen Freunden, ihn aus dem Trott herauszuholen. Bildgewaltiges Märchen und schönes Plädoyer für mehr Müßiggang. Bis 22.25, Disney Channel

Christopher Robin (Ewan McGregor) lernt mithilfe seines alten Freundes Winnie Puuh, wieder zu chillen – zu sehen um 20.15 Uhr im Disney Channel. Foto; AP, Laurie Sparham

20.15 WISSEN

Heilen mit Hypnose: Was passiert in Kopf und Körper? Ist Hypnose wirksame Therapie oder pure Show? Die Wissenschaftsjournalistinnen Jasmina Neudecker und Mai Thi Nguyen-Kim starten ein Selbstexperiment, um ihre ­Ängste zu therapieren. Bis 21.00, 3sat

20.15 NATUR

Land der Berge: Quer durch die Alpen Die Produktion ­verspricht eindrucksvolle Bilder von einer der großartigsten Landschaften der Welt. Das höchste Hochgebirge in Mittel- und Südeuropa erstreckt sich über 1200 Kilometer.

Bis 21.05, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Am Würstelstand Reporter Ed Moschitz war in den vergangenen Monaten in der Wiener Vorstadt unterwegs und lernte einen Ort kennen, an dem neben Würstl und Bier auch Enttäuschung und Einsamkeit ihren Platz finden. Bis 22.00, ORF 2

23.45 AUFSTAND

Mädchenbande (Bande de fille / Girlhood, F 2014, Céline ­Sciamma) Marieme (Karidja Touré) lebt mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in der Banlieue, dem Vorstadtghetto von Paris. Das Umfeld, in dem sie aufwächst, ist eine absolute Machogesellschaft, in der ihr Bruder immer das letzte Wort hat, bis sie sich zu wehren beginnt. ­Dramatische Geschichte einer jungen Frau, die Produkt und Opfer ihres Umfelds ist. Bis 1.35, RBB