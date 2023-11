Olha Stefanischyna plädierte in Wien für grünes Licht Richtung EU. APA/HELMUT FOHRINGER

Längst ist die Ukraine noch kein Mitglied der EU. Für Vizepremierministerin Olha Stefanischyna war der Auftritt im Haus der Europäischen Union in Wien am Donnerstag dennoch fast ein Heimspiel. Zuvor hatte Stefanischyna Europaministerin Karoline Edtstadler getroffen, nun plädierte sie einmal mehr für die baldige Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit ihrem Land.

Bei Gastgeber Martin Selmayr, dem Chef der EU-Vertretung in Österreich, musste sie da wohl keine Überzeugungsarbeit leisten. Immerhin hatte die Europäische Kommission erst vor zwei Wochen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine sowie mit der Republik Moldau grundsätzlich empfohlen. Die 27 EU-Mitgliedsstaaten müssen diesem Schritt allerdings noch zustimmen. Eine Entscheidung soll beim nächsten EU-Gipfel fallen, der am 14. und 15. Dezember in Brüssel über die Bühne geht.

EU-Ratspräsident Charles Michel dämpfte aber am Dienstag in Kiew die Hoffnungen: Der Prozess der Entscheidungsfindung sei kein Selbstläufer, ließ er wissen. So ist etwa bekannt, dass Ungarns Premierminister Viktor Orbán den Bemühungen Kiews um baldige Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft skeptisch gegenübersteht. "Die Ukraine ist in keinerlei Hinsicht in der Verfassung, um über ihre Beitrittsambitionen zu verhandeln", wiederholte Orbán erst kürzlich.

Brief aus Budapest

Mehr noch: Am Mittwoch schickte Orbán einen Brief an seine Kolleginnen und Kollegen in den anderen Mitgliedsstaaten und forderte eine Grundsatzdebatte zur Ukraine-Politik der EU. Der Erweiterungsprozess ist für den Rechtspopulisten nur eines der Themen, über die geredet werden müsse. Auch die Sanktionen gegen Russland wegen dessen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie die finanzielle Unterstützung für Kiew sollen seiner Meinung nach auf den Prüfstand. Von der Ukraine fordert er zudem mehr Rechte für die ungarische Minderheit.

Vizepremierministerin Stefanischyna zeigte sich in Wien dialogbereit: "Wir haben an einigen Fragen bereits gearbeitet, etwa im Bezug auf ethnische Minderheiten", erklärte sie. "Aber ich glaube, es ist nicht akzeptabel, dass sämtliche Diskussionen über die Zukunft Europas rund um Drohungen eines einzigen Regierungschefs kreisen."

Viktor Orbán gilt innerhalb der EU als jener Premier, der dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am nächsten steht. Kritiker werfen ihm zudem vor, dass er mit seinen impliziten Vetodrohungen vor allem sein eigenes Budget im Blick habe: Demnach wolle Orbán 13 Milliarden Euro an Fördermitteln freipressen, die von der EU wegen Sorge um die Rechtsstaatlichkeit im Land eingefroren wurden.

Sorge um Westbalkan

Aber auch andere Staaten sind nicht ohne Bedenken, auch wenn sie dem Beitrittsprozess der Ukraine prinzipiell positiv gegenüberstehen. Einige, darunter Österreich, drängen auf Fortschritte des Beitrittsprozesses für die Westbalkanstaaten. Angesichts der jüngsten Entwicklung, bei der viele die Ukraine auf der Überholspur sehen, befürchten sie eine Benachteiligung dieser Länder, die bereits viel länger auf offene Türen nach Europa warten. Stefanischyna verwies am Donnerstag darauf, dass der Beitrittsprozess auf konkreten Verdiensten beruhe: "Grundlage sind klare Regeln, die für alle Länder gelten." Selmayr schlug in dieselbe Kerbe: "Es gibt auf diesem Weg keinen Wettbewerb, eher eine positive gegenseitige Beeinflussung."

Auch die Reformauflagen in der Ukraine gelten als noch nicht hinreichend erfüllt, etwa im Bereich Korruptionsbekämpfung. Geht es nach der EU-Kommission, so sollte darin zwar eine Bedingung für den Beginn der ersten Verhandlungsrunde liegen, nicht aber für die Grundsatzentscheidung, ob man Verhandlungen aufnehmen will. Der ukrainische Präsident Präsident Wolodymyr Selenskyj jedenfalls bekräftigte erst am Mittwoch bei seiner abendlichen Videoansprache erneut Kiews Zug zum Tor: "Jeder in der EU soll sehen, wie ernst es die Ukraine meint und wie klar wir das tun, was gefordert wird." (Gerald Schubert, 23.11.2023)