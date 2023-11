Im Fokus des neuen Zukunftsfonds: Der Löwenanteil des Geldes soll in die Kinderbetreuung fließen. Getty Images

Ziemlich genau ein Jahr nach dem ersten Abtasten ist es geschafft: Die Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden haben sich auf einen neuen Finanzausgleich geeinigt. Der auf fünf Jahre angelegte Pakt bringt neue Investitionen, aber auch Pflichten mit sich. Ein Überblick.

Frage: Was macht den Finanzausgleich derart aufwendig?

Antwort: Weil es dabei um die Aufteilung des Großteils der staatlichen Steuereinnahmen geht. Im Vorjahr beliefen sich die zur Disposition stehenden gemeinschaftlichen Bundesabgaben auf knapp 105 Milliarden Euro. Diesmal forderten die Länder und Gemeinden vom Bund überdies deutlich mehr als bisher. Sie argumentierten, dass die Kosten gerade in ihren Aufgabenbereichen besonders stark stiegen – etwa für Pflege und die Spitäler.

Frage: Wie viel Geld bekommen sie nun?

Antwort: Nicht so viel wie gefordert, aber mehr als bisher. Insgesamt hat der Bund den Ländern und Gemeinden pro Jahr 2,4 Milliarden an "frischem" Geld zugesagt. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) betont aber, dass die Mittel nicht bedingungslos fließen würden: Zwei Drittel seien an konkrete Vorgaben geknüpft. Verankert sind diese etwa im neuen "Zukunftsfonds", auf den 1,1 Milliarden des Gesamtvolumens entfallen.

APA / Der Standard

Frage: Welche Ziele müssen die Länder und Gemeinden erreichen?

Antwort: Das am besten dotierte Vorhaben ist der Ausbau der Kinderbetreuung, speziell der Elementarpädagogik. Dafür sind 45,5 Prozent des Volumens des Zukunftsfonds – 500 Millionen im Jahr 2024 – vorgesehen. Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll der Anteil der unter Dreijährigen in Betreuung in jedem Bundesland auf mindestens 38 Prozent oder zumindest um einen Prozentpunkt pro Jahr gestiegen sein. Derzeit überschreiten nur Wien (42 Prozent) und das Burgenland (38,9 Prozent) diese Marke. Als Schlusslichter kommen die Steiermark und Oberösterreich auf etwa 20 Prozent. Österreichweit liegt der Schnitt bei knapp 30 Prozent.

Frage: Was soll noch umgesetzt werden?

Antwort: Wohnraum schaffen, ohne die Bodenversiegelung voranzutreiben, lautet eine andere Parole. Bei öffentlichen Gebäuden wird eine Renovierungsquote von drei Prozent angepeilt, überdies sollen 30 Prozent der Wohnbauförderungsbeiträge in die Sanierung fließen. Kosten: 300 Millionen pro Jahr.

Frage: Und was ist mit Klimaschutz?

Antwort: Hier gibt es das Ziel, den erneuerbaren Anteil am Energieverbrauch in jedem Land um zumindest einen Prozentpunkt pro Jahr zu steigern (siehe unten). In jenen Ländern, in denen der Deckungsgrad bereits 50 Prozent übersteigt, liegt die Latte nur bei einem halben Prozentpunkt. Dafür sind ebenfalls 300 Millionen veranschlagt. Außerdem hebt der Bund die Förderungen für den Heizungstausch auf 50 Prozent an. Im Gegenzug müssen sich die Länder aber verpflichten, ihre derzeitigen Förderungen nicht zu senken.

Frage: Was passiert, wenn die Länder und Gemeinden die Ziele nicht erreichen?

Antwort: Sanktionen sind nicht vorgesehen. In der Mitte und am Ende der fünfjährigen Finanzausgleichsperiode soll der Fortschritt allerdings evaluiert werden. Nachzügler werden sich wohl öffentlich rechtfertigen müssen.

Frage: Und die Musterschüler?

Antwort: Erreichen Länder die Ziele früher, dann dürfen sie die Mittel für andere Zwecke verwenden. Für die Kinderbetreuung gilt das aber nicht: Da muss das Geld in den laufenden Betrieb fließen.

Frage: Was bringt der Finanzausgleich noch?

Antwort: Abgesehen von einer Gesundheits- und Pflegereform (siehe Seite 2), die laut Regierung Investitionen von 2,8 Milliarden Euro pro Jahr birgt, ist noch eine Reihe kleinerer Vereinbarungen verknüpft. Für den Erhalt der Theater etwa erhalten Länder und Gemeinden um zehn Millionen mehr, der Zuschuss für strukturschwache Gemeinden verdoppelt sich von 60 auf 120 Millionen. Nichts geworden ist wieder einmal aus einer Reform der von den Gemeinden eingehobenen Grundsteuer. Urösterreichische Lösung: Arbeitsgruppe! (Gerald John, 23.11.2023)