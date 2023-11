Im Finanzskandal um die FPÖ Graz gab es am Mittwoch gute Nachrichten für den Korruptionsfreien Gemeinderatsklub Graz (KFG), bestehend aus den ehemaligen FPÖ-Mandataren, die im Streit aus der Partei ausgeschlossen wurden. Die Politiker um KFG-Klubchef Alexis Pascuttini und die Grazer Stadträtin Claudia Schönbacher wurden als Privatbeteiligte aus dem Strafverfahren gegen Mario Kunasek, Matthias Eder, Mario Eustacchio und Armin Sippel von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ausgeschlossen.

Die Umstände, die dazu führten, waren insofern bemerkenswert, als der KFG, dessen Mitglieder Aufklärung über den Verbleib von rund 1,8 Millionen Euro Klubförderung forderten, monatelang Opferstatus und Akteneinsicht hatte und sogar Eingaben im Verfahren machte. Nachdem der ehemalige Verteidigungsminister und Chef der FPÖ Steiermark Mario Kunasek monierte, dass die ehemaligen Parteifreunde Privatbeteiligte waren, wurde der KFG im Mai 2023 plötzlich von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ausgeschlossen.

Alexis Pascuttini und Claudia Schönbacher (beide KFG) bei der Pressekonferenz im Grazer Rathaus am Mittwoch. KFG

Begründet wurde das damals, auch auf Nachfrage des STANDARD, damit, dass dieser Status nur durch einen Behördenfehler bestanden hatte.

"Das ist doch schon ein Wahnsinn, dass die Staatsanwaltschaft in einem politisch so brisanten Verfahren nicht weiß, wer Akteneinsicht hat", kritisierte das Alexis Pascuttini am Mittwoch bei einer mit Stadträtin Schönbacher eilends einberufenen Pressekonferenz.

Der Ausschluss von Pascuttini und seinem Klub wurde bereits vom Landesgericht Klagenfurt aufgehoben, wogegen die Staatsanwaltschaft allerdings wiederum Beschwerde einbrachte. Diese Beschwerde wies das Oberlandesgericht Graz nun zurück.

"Ein guter Tag"

"Heute ist ein guter Tag, wir sind wieder im Verfahren", kommentierte dies Schönbacher am Mittwoch. Pascuttini erklärte bei der Pressekonferenz im Grazer Rathaus nochmals, wie die FPÖ, die selbst keinen Klub, sondern nur mehr einen einzelnen Gemeinderat in Graz hat, ihm die Akteneinsicht mit Gutachten streitig gemacht habe. Diese berief sich nämlich darauf, dass die ausgeschlossenen Mandatare einen neuen Klub gegründet hatten und somit weder Rechtsnachfolger noch Geschädigte des FPÖ-Klubs waren.

Dem hielten der KFG und seine Gutachter entgegen, dass sie ihren Klub tatsächlich nur umbenannte hätten, weil ihnen die FPÖ die Verwendung ihres Namens verboten habe. Einen Gründungsbeschluss, für den es auch den Gang zu Bürgermeisterin Elke Kahr gebraucht hätte, habe es aber nie gegeben, so Pascuttini am Mittwoch. Durch die Entscheidung des OLG haben Pascuttini und seine Kollegen nun wieder Akteneinsicht bei dem brisanten Verfahren.

Dieses ist mittlerweile seit drei Jahren anhängig. Schützenhilfe bekam der auf Aufklärung drängende KFG im Bund von den Neos. Die Abgeordnete Stephanie Krisper sah wie Pascuttini eine "Verschleppung" des Verfahrens um die verschwundenen Steuergelder und ominöse Geldflüsse, in dem unter anderem wegen Veruntreuung, Betrug und Untreue ermittelt wird. Es gilt für alle Erwähnten die Unschuldsvermutung.

Drei Jahre nach der Selbstanzeige

Das Verfahren ist seit über drei Jahren anhängig. Alles begann mit einer Selbstanzeige des ehemaligen Klubdirektors der Grazer FPÖ. Dann ermittelte im ersten Jahr die Staatsanwaltschaft Graz – ohne bekannte Ergebnisse. Wegen des Anscheins der Befangenheit übergab die Grazer Anklagebehörde an die Kollegen in Klagenfurt. Diese veranlassten endlich mehrere Hausdurchsuchungen unter anderem bei der zurückgetretenen Parteispitze um Ex-Vizebürgermeister Eustacchio, FPÖ-nahen Vereinen und Burschenschaften. Die beschlagnahmten Beweisstücke werden seit zwei Jahren geprüft. Die Immunität des siebenten und bisher letzten Beschuldigten im Verfahren, Landesparteichef Kunasek, wurde schon im April für die Ermittlungen vom Landtag Steiermark aufgehoben. Er wurde aber erst im November einvernommen. Anklagen gibt es immer noch keine.

Krisper brachte mehrere parlamentarische Anfragen, unter anderem an Justizministerin Alma Zadić (Grüne), ein. Interessant ist besonders ein Satz in der Anfragebeantwortung von Zadić: "Das Bundesministerium für Justiz erlangte erst durch die gegenständliche Anfrage Kenntnis von der Causa." Wenig später wurde nun ein zweiter Staatsanwalt in Klagenfurt in der Causa eingesetzt.

"Es ist erfreulich, dass die Justizministerin über unsere Anfrage von dem Verfahren und dessen schlechten Ressourcen erfahren hat und diese nun verbessert. Wir werden das Verfahren weiterhin kritisch beobachten", zeigte sich Krisper am Mittwoch zufrieden mit den jüngsten Entwicklungen. (Colette M. Schmidt, 22.11.2023)