In Österreich hat Jacqueline Peychär (rechts) keine Konkurrenz, bei der EM wurde sie zuletzt Fünfte. Aber da geht noch mehr. GEPA pictures/ Armin Rauthner

Yuppies lieben diesen Sport. Oder besser gesagt: Haben ihn geliebt. Als Michael Douglas alias Gordon Gekko den jungen Charlie Sheen im Kino-Blockbuster Wall Street 1987 über den Squash-Court trieb, ging Großkapitalisten das Herz auf. Zuerst auf den Ball einprügeln, dann ein paar Aktien verschieben. Gott, kann das Leben schön sein. "Let’s go buddy, push yourself", riet Finanzhai Gekko seinem Gegenspieler. Und animierte damit nicht nur karrieregeile Großstadtmenschen zum Griff nach dem Racket. Es war die Blütezeit der Squash-Anlagen.

Mittlerweile sind Jahrzehnte ins Land gezogen, im Trend liegen andere Rückschlagspiele. Padel, Pickleball und wie sie alle heißen. Squash ist nicht mehr der allerletzte Schrei. Aber urplötzlich olympisch. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) beschloss im Oktober die Aufnahme ins Programm für die Spiele von Los Angeles 2028. Gemeinsam mit Cricket, Baseball, Flag Football und Lacrosse. Das Schattendasein ist beendet. Wiederholt hatte die World Squash Federation den Antrag gestellt. Nie hat es geklappt. Jetzt betritt Squash verspätet die große Bühne.

"Ich hatte die Hoffnung verloren, dass es jemals passieren wird. Das kommt aus dem Nichts", sagt Jacqueline Peychär im Gespräch mit dem STANDARD. Die 28-Jährige wurde im August in Polen Fünfte bei der EM. Sie ist die Nummer eins von Österreich, die Nummer 99 der Welt. Davon kann man nicht leben. Also arbeitet die gebürtige Tirolerin in Wien nebenbei als Physiotherapeutin. Wie kann sich das alles ausgehen? "In meinem Job bin ich relativ flexibel. Mit zwei Trainingseinheiten pro Tag wird der Alltag aber zur Herausforderung. Der lukrativste Lebensweg ist das bestimmt nicht."

Jaqueline Peychaer blick optimistisch in die sportliche Zukunft.

Peychär ist viel unterwegs. Zuletzt in den USA, Monaco und England. Die Sportlerin ist happy, wenn sie dabei mit null aussteigt. Die Reisespesen übernimmt der Verband, die Hotelkosten zumeist der Veranstalter. Die Preisgelder sind überschaubar, es ist alles knapp kalkuliert. Unterwegs ist Peychär auf sich allein gestellt, ein Trainer käme auf Reisen zu teuer. Als Amateurin bringt sie professionelle Leistungen. Und das obwohl ihr in Österreich Trainingspartnerinnen auf Augenhöhe fehlen: "Die Dichte ist bei uns nicht so gegeben." Peychär formuliert es höflich. De facto ist die Frau hierzulande ohne Konkurrenz.

Und international? Wie weit ist Österreichs Aushängeschild von der Weltspitze entfernt? "Die top drei kommen aus Ägypten und spielen auf einem eigenen Planeten, davon bin ich ein gutes Stück entfernt", sagt Peychär mit im Spitzensport gebotenem Realismus. Und dahinter? "Den Vorstoß in die top 30 traue ich mir zu. Wenn man clever genug ist und anständig trainiert, ist das möglich." Und welche Veränderungen bräuchte es, um den Sprung nach vorn zu schaffen? Die unkomplizierte Antwort: "Professionelle Strukturen."

Extra motiviert

Professionelle Strukturen sind keine Raketenwissenschaft. In erster Linie muss sich eine Sportlerin auf ihren Sport konzentrieren können. Sprich, sie sollte nebenbei keiner Arbeit nachgehen. Wenn man sich zwischen zwei Trainingseinheiten um seinen Brotjob kümmern muss, sind der sportlichen Karriere Grenzen gesetzt. Dann kann man mit den Profis langfristig nicht konkurrieren. "Wenn der finanzielle Druck abfallen würde, wäre das schon sehr hilfreich", sagt Peychär. Und genau an dieser Stelle könnte sich die Aufnahme ins olympische Programm bezahlt machen.

Olympische Sportarten werden bevorzugt gefördert, für sie greift man tiefer in die Töpfe. "Ich bin gespannt, was die Zukunft für unseren Sport bringt. Aber natürlich öffnet der Beschluss Türen. Das gibt meiner Motivation noch einen Extraschub", sagt Peychär. An der unmittelbaren Planung ändert die Perspektive Los Angeles aber nichts. "Ich wollte ohnehin so lange aktiv bleiben, wie es körperlich machbar ist. 2028 bin ich 32 Jahre alt. Das passt gut. Mit Anfang 30 ist man im Squash noch voll dabei. Mit der Routine kann man auch einiges ausrichten. Die Kraft, die Taktik, die Schnelligkeit. Dieser Sport fasziniert mich jeden Tag mehr." (Philip Bauer, 23.11.2023)