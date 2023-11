Muss für seine Partei ausrücken: ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. APA/MAX SLOVENCIK

In einem dürfte die ÖVP recht haben: Es ist denkbar, dass es jemand aus dem Umfeld der FPÖ war, der heimlich mit dem Handy aufgenommen hat, als sich der gefallene Justiz-Star Christian Pilnacek in einer Freundesrunde Luft machte ("Die ÖVP hat von mir verlangt, dass ich Ermittlungen abwürge und Hausdurchsuchungen verhindere"). Pilnacek , ein konservativer Bürgerlicher, zählte auch FP-Anhänger zu seinem Freundeskreis. So viel zur Motivenlage.

Ansonsten betreibt die ÖVP aber eine mehr als ungute Vernebelungsstrategie. Motto: Wie kann man nur so etwas über einen Toten veröffentlichen! ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker sagte: "Der Niedergang der politischen Kultur in Österreich schreitet voran. Mittels eines Tonbands wird nun sogar das Andenken an einen Toten missbraucht und instrumentalisiert." Und Kanzler Karl Nehammer legte noch drauf: "Ich muss ganz offen sagen, dass ich es persönlich mehr als pietätlos finde, was hier gerade passiert. Um Politik zu machen, wird die Totenruhe gestört."

Diese Tränendrüsen-Masche ist ein Missbrauch des katholischen Begriffs Pietas (frommes Mitgefühl). Pilnacek wurde suspendiert, weil er sich unzulässig in Ermittlungen eingemischt hatte ("Wer vorbereitet Gernot auf die Vernehmung?"). Sein (gerechtfertigter) Machtverlust führte zu einem tragischen Ende. Die ÖVP instrumentalisiert ihn, um sich selbst vor der Verdammnis zu retten. (Hans Rauscher, 22.11.2023)