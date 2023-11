Nach einer Explosion in der Zollstation der Rainbow Bridge, die unweit der Niagarafälle die USA und Kanada verbindet, haben die zuständigen Behörden mehrere Brücken in der Umgebung gesperrt. Wie örtliche Medien berichten, soll die Explosion, die sich kurz vor 12 Uhr Mittag Ortszeit ereignet habe, mit einem in die USA einreisenden Fahrzeug zu tun haben. Der TV-Sender Fox News berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, es haben sich um einen versuchten Terroranschlag gehandelt. Die beiden Menschen im Auto seien verstorben. Ein Zollbeamter habe leichte Verletzungen davongetragen. Über die genaue Urheberschaft gibt es demnach aber noch keine Erkenntnisse.

Polizeibeamte riegelten am Mittwoch die Rainbow Bridge bei den Niagarafällen ab. AP/Derek Gee

Bilder in Sozialen Medien, die nicht unmittelbar verifiziert werden konnten, zeigen Rauch und auch beträchtliche Schäden an den Einrichtungen. Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, teilte via X, vormals Twitter, mit, dass sie über den Vorfall informiert worden sei und die Situation beobachte. Später fügte sie in einem offiziellen Statement hinzu, die New Yorker Polizei sei gemeinsam mit der Antiterror-Einheit des FBI angewiesen worden, alle Grenzübergänge nach New York zu überwachen. Sie selbst werde sich nach Buffalo, die Stadt auf der US-Seite der Niagarafälle, begeben.

Die Agentur Reuters meldete, das FBI habe Ermittlungen in der Sache übernommen. Die Behörde habe eine Explosion bestätigt. Doug Ford, der Premier des kanadischen Bundesstaates Ontario, in dem die kanadische Hälfte der Niagarafälle liegt, bestätigte, dass auch die dortigen Behörden Ermittlungen aufgenommen hätten. (red, 22.11.2023)