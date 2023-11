Karim El-Gawhary in der "ZiB Spezial"-Sendung über "Nahost – Die Wurzeln des Konflikts". Screenshot ORF TVThek

"Die Menschen in Gaza halten die Angriffe nicht mehr aus. Sie haben praktisch nichts mehr zu verlieren", sagte Karim El-Gawhary im "OKFM4 Spezial" am Mittwoch zum Nahostkonflikt. Zu Gast waren in der Sendung der ORF-Korrespondent aus Kairo und Nikolaus Wildner, der ebenfalls für den ORF aus Tel Aviv berichtet.

El-Gawhary sprach teils etwas stockend und wählte seine Worte sehr genau. Vielleicht auch, weil er zuletzt von der Jüdischen Hochschüler:innenschaft für seine Äußerungen in der "ZiB Spezial" kritisiert worden war. Diese waren in diesem FM4-Beitrag aber kein Thema. Im vorletzten Redebeitrag lenkte er jedoch eigenständig das Thema auf das von Israel erklärte Ziel des Krieges. Denn dieses hält er für nicht umsetzbar.

Eine andere politische Perspektive

Das Ziel Israels sei die Eliminierung der Hamas oder mindestens die Zerstörung eines großen Teils ihrer militärischen Kapazitäten, sagte El-Gawhary: "Ich glaube, das ist eine Illusion. Das ist ein Fehler, der schon oft in der Geschichte begangen wurde. Man meint, mit überlegener militärischer Macht in einen Ort hineinzugehen und die Kräfteverhältnisse in seinem Sinne ändern zu können. Das ist eine Strategie, die immer wieder gescheitert ist."

Stattdessen solle man den Menschen im Gazastreifen eine andere politische Perspektive bieten: gleiche Rechte, Selbst- und Mitbestimmung. Er denkt, das sei der beste Weg, um Organisationen wie die Hamas wirklich zu bekämpfen. Aber er sagte auch, dass das leider noch in weiter Ferne liege.

Momentan sieht El-Gawhary eher, dass das Gegenteil geschieht: "Mit jedem Kind, das aus den Trümmern gezogen wird im Gazastreifen, werden sich die Menschen einfach noch mehr radikalisieren. Ich befürchte, wir werden als Reaktion darauf sogar noch radikalere Organisationen als die Hamas sehen." In einem waren sich die beiden Korrespondenten einig: Dieser Krieg ist eine klare Zäsur. (Natascha Ickert, 23.11.2023)

