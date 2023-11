Mit Spannung war diesem Freitag auf der Insel Taiwan entgegengefiebert worden, endete an jenem Tag doch die Frist zur Registrierung von Kandidaten für die Präsidentenwahl im Jänner. Der Urnengang in zwei Monaten auf der von verschiedenen Mächten umgarnten Insel in Ostasien wird als Richtungswahl gehandelt: Die Amtszeit von Präsidentin Tsai Ing-wen von der Fortschrittspartei (DPP) läuft aus. Nicht nur in Peking beobachtet man also mit Argusaugen, ob die Peking-freundlichere Kuomintang (KMT) mit ihrem Spitzenkandidaten Hou Yu-ih nach acht Jahren in der Opposition wieder die Macht erlangen kann oder ob die DPP mit Spitzenkandidat William Lai, dem aktuellen Vizepräsidenten, weiter an der Macht bleibt.

Für die KMT ist die Sache allerdings nicht ganz einfach. Denn für den Wahlsieg reicht eine relative Mehrheit der Stimmen. Und während DPP-Kandidat William Lai im eigenen Lager weitgehend von Konkurrenz verschont bleibt, gibt es im potenziellen Wählerpool der KMT auch andere ernstzunehmende Kandidaten. In den vergangenen Wochen hatte auch der politische Newcomer Ko Wen-je mit seiner TPP (Taiwan People's Party) eine Kandidatur angekündigt, genauso wie der Milliardär und Foxconn-Gründer Terry Gou als Unabhängiger. Vor allem Ko stellt eine ernsthaften Konkurrenz dar, kam er in jüngsten Umfragen doch auf über 20 Prozent. So suchten die drei Oppositionsparteien in den vergangenen Tagen fieberhaft nach Möglichkeiten, eine Allianz zu bilden.

Zu Beginn der Pressekonferenz lachten die Politiker noch: Ko Wen-je, Terry Gou, Ma Ying-jeou, Hou Yu-ih und Eric Chu in einem Luxushotel in Taipeh. AFP/SAM YEH

Diese Suche endete allerdings am Donnerstag in einem öffentlichen Debakel: Bei einer folgenschweren Pressekonferenz im Grand Hyatt Hotel in Taipeh zerstritten sich die drei vor laufenden Kameras. Dem bizarren Fernsehmoment war eine Woche des gegenseitigen Hickhacks vorausgegangenen. Hatten die KMT und die TPP noch vor einer Woche überraschend eine Allianz angekündigt, relativierte Ko Wen-je diese schon wenige Tage danach. Er sollte in Zukunft nicht allein, ohne Berater, verhandeln gehen, gab er an: "Ich sage zu schnell 'Okay, okay'." Streitpunkt zwischen den zwei größten Oppositionsparteien war die Frage, wer im Fall einer Allianz Präsident und wer Vize werden würde. Keiner der beiden, Hou oder Ko, wollte auf sein Ticket für das höchste Amt im Land verzichten.

In einem letzten Anlauf, eine Lösung zu finden, lud der Dritte im Bunde, Foxconn-Gründer Gou, am Donnerstag ins Luxushotel in Taipeh, vor dem er öffentlichkeitswirksam eine Uhr mit Countdown bis zur Frist am Freitag aufstellen ließ. Erst tauchte der KMT-Kandidat Hou gar nicht auf. Später erschien er in Begleitung von Parteichef Eric Chu und dem einflussreichen Ex-Präsidenten Ma Ying-jeou. Aber auch das nützte nichts: Die Unterredung eskalierte. Hou verlas unter anderem private Nachrichten, die er von Ko erhalten hatte. Gou müsse demnach "einen Grund finden, um aus dem Rennen auszusteigen". Ko reagierte sichtlich gekränkt: Private Nachrichten vorzulesen sei nicht sehr präsidial, kommentierte er knapp.

Foxconn-Gründer steigt aus

Am Freitag ließ Gou kurz vor Auslaufen der Frist tatsächlich verlauten, dass er aus dem Rennen um die Präsidentschaft aussteigt. Das von ihm gegründete Unternehmen Foxconn reagierte dem Vernehmen nach mit Erleichterung: Der wichtige Apple-Zulieferer hatte befürchtet, dass bei einer Kandidatur China die Steuerermittlungen gegen das Unternehmen in der Volksrepublik ausweiten würde.

Die DPP hatte unterdessen bereits am Dienstag ihre Kandidaten registriert: Wie geplant tritt der aktuelle Vizepräsident Lai an. Er nominierte Hsiao Bi-khim als seine Stellvertreterin, die bisher De-facto-Botschafterin in Washington war. Sie gilt als äußerst Peking-kritisch, chinesische Staatsmedien kritisierten das Team sogleich als "Schurken, die sich zusammentun". Am Donnerstag ließ Hsiao wissen, dass sie weiterhin den Status quo in den Beziehungen zu Festlandchina vertrete. "Krieg mit China ist keine Option", sagte sie.

Die DPP führt die Umfragen weiterhin an, das Rennen um den ersten Platz wurde in den vergangenen Wochen aber deutlich enger. Laut jüngsten Umfragen des Instituts Formosa Electronic News führt Lai mit 31,4 Prozent, dicht gefolgt von Hou (KMT) mit 31,1 Prozent. Ko liegt den Umfragen zufolge etwas abgeschlagen bei 25,2 Prozent. (Anna Sawerthal, 24.11.2023)