Die Darstellung, er habe Justizverfahren beeinflusst, würde "in keiner Weise der Wahrheit entsprechen", sagt der Nationalratspräsident im Parlament

Wien – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat für den Beginn der Plenarsitzung am Donnerstagmorgen eine "Erklärung" zu den Vorwürfen gegen ihn angekündigt. Am Dienstag war ja eine Tonaufnahme bekannt geworden, in der der verstorbene Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek Interventionen durch die ÖVP und Sobotka persönlich beklagt – DER STANDARD berichtete.

Wolfgang Sobotka erklärte am Donnerstag im Parlament, dass die Politik das Vertrauen in die demokratischen Institutionen stärken müsse. APA/EVA MANHART

Sobotkas Erklärung fiel dann ausgesprochen knapp aus und unterschied sich nicht wesentlich von bisherigen Statements zum Thema. Er wolle "einige Dinge unmissverständlich klarstellen", sagte Sobotka vom Vorsitzendenpult aus. "Zuallererst möchte ich dezidiert festhalten, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe in keiner Weise der Wahrheit entsprechen." Er habe niemals Einfluss auf Verfahren der Justiz genommen, das habe er im Untersuchungsausschuss ausgesagt, und das hätten dort auch Pilnacek und der Verfahrensrichter unter Wahrheitspflicht bestätigt.

Video: Auch das Statement von Wolfgang Sobotka nach der Sonderpräsidiale am Abend fiel knapp aus. Abgeordnete der Gründen, Neos und SPÖ forderten Rücktritt. APA/bes

Vertrauen in die Demokratie stärken

"Ich kann Ihnen versichern, dass ich auch in Zukunft wie in der Vergangenheit den gesetzlichen Vorschriften entsprechen" und seine Tätigkeit "nach bestem Wissen und Gewissen ausüben werde". Die Demokratie stehe "täglich auf dem Prüfstand", und es sei Aufgabe der Politik, das "Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu stärken", sagte der Nationalratspräsident, bevor er flugs zur regulären Budgetdebatte überleitete. (red, 23.11.2023)