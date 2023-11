Die schwachen Beben in Niederösterreich dürften keine Schäden angerichtet haben. APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU

Bad Fischau-Brunn – Im Bezirk Wiener Neustadt hat die Erde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zweimal gebebt. Bei Bad Fischau-Brunn war laut GeoSphere Austria zunächst um 4.12 Uhr ein Erdstoß der Magnitude 1,8 verzeichnet worden. Ebenfalls wahrnehmbar war sechs Minuten später ein Nachbeben der Stärke 1,5. Schäden an Gebäuden seien nicht bekannt und auch nicht zu erwarten, wurde in einer Aussendung betont.

Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldungen über mögliche Auswirkungen des Vorfalls. Dies kann über ein Web-Formular, die App QuakeWatch Austria sowie per Post an die folgende Adresse erfolgen: Österreichischer Erdbebendienst, Geosphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien (Porto zahlt Empfänger). (APA, 23.11.2023)