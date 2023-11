Ja, an einem grauen Montagmorgen im November, in einem Monat, in dem die Tage noch kürzer und die Nächte länger werden, fällt das Aufstehen meist noch ein bisschen schwerer als sonst. Gegen das Wintertief, das manche Menschen über die kalte Jahreszeit einholt, kann man allerdings etwas tun. Wer es schafft, sich zum Beispiel zu sportlichen Aktivitäten, langen Spaziergängen an der frischen Luft oder generell viel Bewegung aufzurappeln, der steuert einem Stimmungstief aktiv gegen. Aber auch Begegnungen und Gespräche mit anderen Menschen oder das Ausüben von Hobbys können helfen.

Freuen Sie sich über den ersten Schnee des Jahres? ljubaphoto/Getty Images

Oft sind es auch die Kleinigkeiten des Alltags, die einem unverhofft ein Lächeln ins Gesicht zaubern können: Das kann das Berühren des ersten Schnees, das Hören eines alten Lieblingsliedes, das Durchblättern von Fotoalben, ein warmes Bad, der Genuss der liebsten Süßspeise, der Duft frischgeschälter Mandarinen oder das Reinkuscheln in ein frisch bezogenes Bett sein. Auch eine positiv gelaunte Verkäuferin im Supermarkt, der spontan ergatterte Arzttermin, auf den man sonst monatelang gewartet hätte, oder ein gutes Gespräch mit Fremden auf einer langen Zugfahrt können die Stimmung heben. Es gibt viele, ja eigentlich unendlich viele Kleinigkeiten, die den Alltag verschönern, wenn man sich Zeit nimmt, um sie bewusst wahrzunehmen.

Was erheitert Ihren Alltag momentan?

Welche Kleinigkeiten, die Ihnen ein gutes Gefühl geben oder kürzlich gegeben haben, fallen Ihnen spontan ein? Was zaubert Ihnen ein Lächeln ins Gesicht? Erzählen Sie davon im Forum! (mawa, 27.11.2023)