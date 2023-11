Klimaaktivisten der Gruppe Letze Generation Österreich blockieren die Autobahn A2 in Richtung Wien, hier auf der Höhe Wiener Neudorf. Einige befestigen ihre Hände mit einer Sand-Beton-Mischung auf der Straße. IMAGO / Andreas Stroh

Wien – Die Störaktionen der Letzten Generation, die seit Anfang der Woche in der Bundeshauptstadt zu sehen waren, haben gezeigt: Die morgendlichen Verkehrsblockaden hielten zuletzt länger an. Und sie verliefen anders als die Proteste, die man bisher von der Bewegung kannte. Bisher war es ja vor allem der Kleber, der zum Markenzeichen der Gruppe, die sich für mehr Maßnahmen zum Schutz des Klimas einsetzt, geworden ist. Ihre Aktionen laufen zumeist so ab: Einige Mitglieder setzen sich auf die Straße, halten Plakate hoch, kleben jeweils eine Hand auf den Asphalt, bringen den Verkehr zum Erliegen, die Polizei trifft ein, löst den Kleber von den Händen – und die Versammlung auf.

In den vergangenen Tage allerdings blieben die Personen länger an der Straße befestigt. Das lag daran, dass neuerdings mit einer anderen Mischung hantiert wird: einer aus Quarzsand und Kleber, was ein betonartiges Material ergibt, das schwieriger zu lösen ist, als es beim bisher hauptsächlich eingesetzten herkömmlichen Superkleber der Fall war. Bei der Verkehrsblockade am vergangenen Montag kamen gleich mehrere neuralgische Punkte entlang der Autobahn A2 zum Stillstand in Wien und in Niederösterreich. Der erste Notruf langte laut Angaben des Innenministeriums um 7.40 Uhr ein, die Polizei war demnach 17 Minuten später an den Einsatzorten.

Die Feuerwehr kam der Polizei zu Hilfe und rückte mit Lösungsmitteln aus, um die festbetonierten Personen zu befreien – "eine besondere und neuartige Herausforderung in Österreich", wie es danach etwa von der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf hieß, die mit sieben Fahrzeugen und 20 Mitgliedern im Einsatz stand. Einsatzleiter Walter Wistermayer erklärte den erhöhten Aufwand so: "Nachdem die Aktivisten zum Schutz vor Splittern abgedeckt wurden, musste mithilfe von Trennschleifern der Fahrbahnbelag aufgeschnitten werden, um anschließend die mit dem Untergrund verbundenen Hände freizulegen."

Nach über zweieinhalb Stunden waren die Hände losgelöst. Um 11.10 Uhr konnte die A2 wieder freigegeben werden. Der Stau war bis zu diesem Zeitpunkt knapp 20 Kilometer lang. Am Ende gab es laut dem Innenministerium 57 Festnahmen, 24 Strafrechtsanzeigen und 45 Verwaltungsanzeigen wurden erstattet.

Mehrere "Schwammblockaden"

Diese Änderung verzögert also schon einmal den Polizeieinsatz – doch dann kommt eine weitere neue Taktik hinzu, die diese Proteste zeitlich in die Länge zieht. Sie sieht vor, dass sich mehrere Gruppen gestaffelt auf die Straße setzen. Ist die eine Gruppe weg, folgt die nächste unmittelbar nach. Das hat aus Sicht der Letzten Generation nicht nur den Vorteil, dass die Aktionen länger andauern. Das Ziel ist es auch, dass dabei weniger Personen festgenommen werden: Die Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort sollen den Aufforderungen der Polizei, die Versammlung aufzulösen, deshalb Folge leisten. Verlassen sie den Ort, folgt ihnen zugleich die nächste Gruppe nach.

Vonseiten der Letzten Generation wird betont, dass niemand gedrängt werde, sich an diese Vorgaben zu halten. Am Dienstag sorgten Klimaaktivistinnen und -aktivisten aber vor allem damit erneut für ein länger anhaltendes Verkehrschaos in Wien, weil sie im Laufe des Vormittags rund vier Dutzend Kreuzungen auf diese Art blockierten: Sie verließen die Straßen zwar immer auf polizeiliche Anweisung hin, aber kurz darauf wurden sie an anderer Stelle wieder aktiv. Deshalb gab es laut Poilzeiangaben am Dienstag auch keinerlei Festnahmen.

Art und Weise der "Kooperation" mit Polizei geändert

Am Mittwoch begann der Tag ebenfalls mit Blockaden in der Innenstadt sowie im Kreuzungsbereich Döblinger, Währinger Gürtel und Nußdorfer Straße in beide Richtungen. Die Letzte Generation sprach in einer Aussendung von einem "friedlichen Sitzstreik" und kündigte zugleich an, in Zukunft bei ihrer polizeilichen Festnahme "so wenig zu kooperieren wie die Regierung in Bezug auf die Klimakatastrophe". Man wolle mit der fortan geänderten "Kooperationsweise" die "zunehmende Verzweiflung angesichts der eskalierenden Klimakrise reflektieren" und "das Anliegen, den politischen Druck auf die Entscheidungsträger:innen erhöhen". Denn: "Sie kennen die Folgen der Klimazerstörung und ergreifen das genaue Gegenteil der notwendigen Maßnahmen, indem sie in den vergangenen zwei Jahren statt einem Ende klimaschädlicher Subventionen diese auf fast 25 Milliarden Euro in die Höhe schnellen ließen."

Marina Hagen-Canaval, Sprecherin der Bewegung, wird in dem Schreiben folgendermaßen zitiert: "Wir möchten betonen, dass diese Änderung in unserer Vorgehensweise nicht gegen die Polizei gerichtet ist. Wir respektieren Ihre Arbeit und die Herausforderungen, denen Sie täglich begegnen. Unsere Aktionen richten sich ausschließlich gegen die politische Untätigkeit in Bezug auf die Klimakrise." Das Ziel sei "weiterhin friedlich und gewaltfrei zu protestieren". Hagen-Canaval wie auch andere Sprecher und Sprecherinnen haben die Beziehung zur Polizei als "gut" bezeichnet. Man hoffe, diese nicht zu gefährden und "weiterhin einen respektvollen Umgang miteinander pflegen zu können", heißt es nun.

Was aber bedeutet diese Änderungen überhaupt? Dass die Aktivistinnen und Aktivisten etwa "nicht mehr selbstständig zum Arrestantenwagen gehen" oder "bei der Festnahme nicht mehr mitwirken", sagt Marina Hagen-Canaval im Gespräch mit dem STANDARD. Sie bestätigt auch, dass die Bewegung derzeit "mehrere Taktikänderungen" ausprobiere und sich ansehe, was davon "funktioniert". Die "kleinen vielen Schwammblockaden" von Dienstag bezeichnet sie beispielswiese als "sehr erfolgreich": Da viele Menschen mitgemacht und auch gesehen hätten, dass keine Festnahmen drohten für die, die den Anweisungen der Polizei folgten. Aber auch andere Protestformen würden fortgesetzt, kündigte Hagen-Canaval an, etwa auch das Stören von Veranstaltungen.

Bewegung spricht von großem Zulauf

Hagen-Canaval sieht ein exponentielles Wachstum seit vergangenem Oktober. Die Bewegung erlebe einen großen Zulauf: Davor seien es um die 30 Personen gewesen, die sich an Aktionen beteiligten, dieser Tage hingegen seien es rund 70. Hinzu kämen an die weiteren 30 Personen, die auf andere Art Unterstützung anbieten würden, etwa Foto- und Filmaufnahmen machten. Als bisher größter Protesttag galt bisher ein Protesttag im Mai: An diesem 15. Mai waren es 50 Menschen. Diese Woche seien es 100 an einem Tag gewesen. Das ermögliche "eine andere Qualität der Störung". Am Freitag, 24. 11., plant die Letzte Generation ab 14 Uhr in Wien erneut einen öffentlichen Protest auf dem Praterstern.

Aufwind gebe der Letzten Generation unter anderem, dass die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) mittlerweile auch sage, "dass man Klimaschutz jetzt machen muss", wie es Hagen-Canaval formuliert. Zuletzt hatte sich etwa Markus Fischer, Obmann im Fachverband Güterbeförderungsgewerbe der WKO, öffentlich dafür ausgesprochen, "dass Klimaschutzministerin Gewessler umgehend Gespräche mit den Aktivistinnen und Aktivisten aufnimmt, um diese Blockaden zu beenden". Er hielt in einer Aussendung fest: „Wir alle verstehen, dass Maßnahmen notwendig sind, um die Klimaziele zu erreichen. Da wird es sicherlich viel Überzeugungsarbeit brauchen, um die notwendige Unterstützung in der Bevölkerung zu erhalten."

Fischer outet sich in der Aussendung nicht als Freund der Proteste, er bezeichnet sie darin vielmehr als "mehr als nur ärgerlichen Zeitverzögerungen", die "mittlerweile für viele Betriebe geschäftsschädigend und für manche bereits sogar existenzbedrohlich" seien. Deshalb müsse aber mit den Aktionen "aus Sicht der Transportwirtschaft endlich Schluss damit sein, dass der Unmut einiger am Rücken aller ausgetragen wird". Die Proteste richten sich ganz klar gegen die Politik, daher sei auch diese gefordert zu agieren, zu verhandeln und Lösungen zu finden, wird Markus Fischer zitiert.

Polizei rüstet sich mit Geräten

Auf Nachfrage bei der Polizei, ob nun bei derartigen Protesten in Zukunft dementsprechend mehr Beamtinnen und Beamte eingesetzt werden müssten, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Innenministerium: Die Anzahl an eingesetzten Beamten orientiere sich "immer an der situativen Einschätzung beziehungsweise den vorliegenden Informationen zu den jeweiligen Versammlungen/Einsatzbereichen". Bereits am Vortag hatte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) angekündigt, dass sich die Polizei derzeit mit Baugerät gegen die Klimakleber rüsten würde, um diese von der Fahrbahn lösen zu können. Im Innenministerium verweist man auf den jüngsten Einsatz von Trennschneidern der Feuerwehr und darauf, dass vor Freigabe von Straßen Schäden an der Fahrbahn behoben werden müssten. Die entsprechenden Geräte seien "bereits in Beschaffung", die entsprechende Vorgehensweise der Exekutive werde bundesweit einheitlich geregelt.

Der von den Demonstrierenden direkt angesprochene Bundeskanzler reagierte bereits am Montag auf X, vormals Twitter: "Wie viele andere Menschen auch habe ich kein Verständnis für die Blockade von Autobahnen durch Klimakleber. Durch solche Aktionen entsteht nicht nur erheblicher wirtschaftlicher Schaden, sie vergiften auch das gesellschaftliche Klima", schriebt Karl Nehammer (ÖVP). (Anna Giulia Fink, 23.11.2023)