Auf die Zulassungszahlen von E-Autos hatte der gestiegene Strompreis keinen Einfluss, das schließt zumindest Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) aus den Zulassungszahlen. Im vergangenen Oktober wurden in Österreich 4.400 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge zugelassen, immerhin ein Viertel aller neu auf die Straßen kommenden Pkws. Ein Trend, der EU-weit abzulesen ist. Im Oktober überholten die Elektroautos auf Jahressicht erstmals den Dieselantrieb, hierzulande wurden bereits den dritten Monat in Folge mehr batterieelektrische Pkws neu zugelassen als Dieselautos. Der Umstieg auf E-Mobilität sei nicht aufzuhalten, ist Gewessler am Donnerstag vor Journalisten überzeugt.

Neuer Tarifkalkulator

Die grüne Ministerin hat gemeinsam mit E-Control-Vorstandsdirektor Wolfgang Urbantschitsch einen neuen, von der Energie-Regulierungsbehörde konzipierten und betriebenen E-Ladetarif-Kalkulator nach dem Vorbild des Spritpreisrechners und des Tarifkalkulators für Strom und Gas vorgestellt. Das neue Tool – die Kosten werden mit 250.000 Euro beziffert – ist ein Vergleichsrechner für öffentliche E-Ladestellen und soll Verbrauchern zu mehr Überblick beim Stromtanken verhelfen. Der undurchschaubare Tarifdschungel sei nach wie vor ein Hemmschuh beim Umstieg auf einen Stromer, sagt Gewessler. Was die Ladetarife betrifft, so seien sie gleichauf mit dem Sinken der Großhandelspreise für Strom wieder günstiger geworden, ergänzt E-Control-Chef Urbantschitsch.

Der Großteil der Nutzer "tankt" zu Hause, in der Arbeit oder beim Einkaufen. Rund ein Fünftel bis ein Viertel des Bedarfs wird "öffentlich" gedeckt. imago images/Viennareport

Was die Infrastruktur betreffe, sei Österreich mittlerweile gut aufgestellt, betont die Ministerin. Mehr als 20.000 Ladepunkte stünden den E-Auto-Nutzern in Österreich zur Verfügung. Das Ladenetz zähle zu den dichtesten in Europa. Im hochrangigen Straßennetz findet sich demnach alle 62 Kilometer eine Schnellladestation. Das Ziel bis 2030 – alle 60 Kilometer eine Schnellladestation – sei damit nicht mehr fern.

E-Mobilität muss so einfach wie möglich werden, lautet das Credo. Der Tarifkalkulator soll dazu beitragen. Wobei der errechnete Preis keine exakten Kosten abbildet, sondern einen Wert möglichst nah am eigenen Ladeverhalten ausspuckt. Denn während bestehende Kalkulatoren oft nur vom Fahrzeugtyp ausgehen, ist es nun möglich, auch das Nutzungsverhalten zu berücksichtigen. Dieses macht bekanntlich den Unterschied: Wie oft ist man unterwegs, wie schnell wird geladen und vor allem wo? Wer zu Hause langsam lädt, kommt bei einem aktuellen Stromtarif von 17 Cent pro Kilowattstunde (kWh; ohne Netzgebühren) naturgemäß günstiger weg als beim Schnellladen um 39 Cent an einem öffentlichen Ladepunkt, rechnet Urbantschitsch vor. Am teuersten ist das Schnellladen mit Gleichstrom (DC) entlang von Autobahnen mit Preisen ab 50 Cent pro kWh. Beim langsameren Laden mit Wechselstrom (AC) beginnen die Preise bei 32,5 Cent pro kWh.

Transparente Abrechnung

Der neue Tarifkalkulator vergleicht 24 Tarife von 14 Anbietern, wobei manche Anbieter nur regional oder in einzelnen Bundesländern zu finden sind. Dazu kommt, dass unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten angeboten werden. Der Tarifkalkulator zeigt an, bei wie vielen Ladestationen österreichweit die jeweilige Ladekarte gilt und wie hoch die ungefähren Kosten pro 100 Kilometer sind. Transparente Abrechnung, am liebsten nach Kilowattstunden, zählen laut E-Control-Vorstand Urbantschitsch zu den größten Wünschen der E-Automobilisten. Mittlerweile würden auch rund 50 Prozent der Tarife entsprechend abgerechnet. In einem nächsten Schritt ist geplant, das Ladestellenverzeichnis der E-Control um die Information, welche Ladestelle auch tatsächlich verfügbar ist, zu erweitern. (Regina Bruckner 23.11.2023)