Der Klimaprotest beim Weltcupslalom in Gurgl beschäftigte Donnerstag noch den Publikumsrat des ORF. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann verwies auf die Oberhoheit der Redaktionen bei der Berichterstattung. Das Interview mit einem Aktivisten nach der Aktion ließ ihn aber doch bei ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter nachfragen. Es werde "keine Wiederholung" geben, hielt Weißmann in der Sitzung des ORF-Gremiums fest.

Klimaprotest beim Weltcupslalom in Gurgl. EPA/ANNA SZILAGYI

"Keine Wiederholung"

Redaktionen müssten sich in solchen Fällen nach Weißmanns Worten die Frage stellen: "Hätte die Berichterstattung auch funktioniert, wenn die nicht zu Wort gekommen wären." Das sei klar zu bejahen. Weißmann: "Es soll keine Wiederholungen mehr geben. Die Botschaft ist transportiert. Das ist erstmalig bei einer Skiweltcupveranstaltung passiert – dann berichtet man einmal darüber." Die Botschaft des ORF-Chefs an Aktivistinnen und Aktivisten: Wenn sie weitere solche Aktionen planten, könnten sie nicht neuerlich mit so viel Airtime rechnen.

Lob für Nahost-"ZiB", Kritik an "Weltjournal"

Gelobt wurde im Publikumsrat die "ZiB Spezial" zum Nahostkonflikt am Montag. Der von der Neos-Parteiakademie entsandte Publizist Wolf Lotter kritisierte das "Weltjournal" von Mittwochabend als unjournalistisch und unprofessionell. Es zeigte aus persönlicher Perspektive, wie fünf Menschen in Palästina die Bombardements und Einsätze des israelischen Militärs erlebten. Lotter vermisste eine solche Perspektive für Opfer des Terrorangriffs der Hamas auf Israel.

ORF-General Roland Weißmann erklärte zur Berichterstattung insgesamt im Publikumsrat: "Die Journalistinnen und Journalisten des ORF bemühen sich täglich – gerade in einer derart polarisierenden Situation – das Geschehen journalistisch sauber einzuordnen. Wir berichten immer, 'was ist'. Mit einer Sonder-'ZIB' haben wir auch die Wurzeln des Konflikts aufgearbeitet und damit mehr als 650.000 Zuseherinnen und Zuseher erreicht", informierte der ORF-Chef. "Der ORF ist die Nachrichtenquelle, der die Österreicherinnen und Österreicher am meisten vertrauen. So soll es auch bleiben", sagte Weißmann. (red, 23.11.2023)