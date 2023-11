Lol Tolhurst und Budgie, die früheren Schlagzeuger von The Cure und Siouxsie and the Banshees, veröffentlichen mit Starproduzent Jacknife Lee das Album "Los Angeles"

Von links nach rechts: Lol Tolhurst, Budgie und Produzentenstar Jacknife Lee lassen die alten Zeiten hochleben. fenway records

In einem Artikel über populäre Musik darf 2023 natürlich nicht der Name Taylor Swift fehlen. Also, Produzent Jacknife Lee hat in der Vergangenheit nicht nur Leute wie U2, R.E.M., The Killers oder Robbie Williams produziert, sondern eben auch die beiden Albumversionen von Taylor Swifts Red von 2012 und 2021. Die bekannten Breitwandproduktionen lässt er für sein neuestes Projekt etwas hintanstehen. Mit dem nicht unoriginell-originell betitelten Trio Lol Tolhurst X Budgie X Jacknife Lee geht der irische Produzent auf dem Album Los Angeles zurück zu seinen Wurzeln als jugendlicher Fan des britischen Postpunk. Gemeinsam mit den ebenfalls in Los Angeles lebenden britischen Exilanten Lol Tolhurst und Budgie versuchen sich die Herrschaften an einer zeitgenössischen Sichtung alter Ausdrucksmittel.

Tolhurst war bis 1989 und dem Hitalbum Disintegration als Schlagzeuger, Keyboarder und Gründungsmitglied bei The Cure beschäftigt. Budgie alias Peter Edward Clarke spielte ursprünglich Schlagzeug bei den feministischen Punklegenden The Slits. Er war von 1979 bis 1996 Wunderdrummer von Siouxsie and the Banshees und bis 2004 gemeinsam mit seiner damaligen Frau Siouxsie auch im vor allem auf tribalistische Beats setzenden Duo The Creatures aktiv. Die in diversen Sandalen-, Tarzan- und Science-Fiction-Filmen seit Jahr und Tag beliebten tribalistischen und martialischen Rhythmen sind nun auch fixer Bestandteil der Songs auf Los Angeles.

Im Zentrum stehen zwischendurch – nach all dem Geböller von Rhythmusprogrammen aus der Steckdose – wieder einmal wie früher gespielte Schlagzeuge, die mit ihren wummsenden, klöppelnden und sturen Beats etwa auf die Schule einer zentralen Postpunkband wie Killing Joke verweisen. Die restliche musikalische Begleitung ist knapp und repetitiv gehalten.

Berühmte Freunde

Weil das Trio nicht wirklich dazu geboren wurde, auch am Gesangsmikrofon aktiv zu sein, haben sich die berühmten Künstler berühmte Freunde eingeladen. James Murphy vom LCD Soundsystem darf im Titelstück den Überfan spielen. Bobby Gillespie von Primal Scream in This Is What It Is (To Be Free) und zwei weiteren Songs an selige Ravezeiten und sein zentrales Werk Screamadelica erinnern.

Der große Soulpoet, Künstler und Aktivist Lonnie Holley, mit dem Jacknife Lee heuer auch schon dessen fantastisches Soloalbum Oh Me Oh My einspielte, ist ebenso dabei wie U2-Gitarrist The Edge beweisen darf, dass er auch außerhalb seiner Komfortzone und ohne seine 50 Effektgeräte, also exklusive seines klingelnden, in Hall und Delay ertränkten Gezupfes, interessante Klänge produzieren kann. Gutes Album, aber mit Livekonzerten wird das schwierig. Die Herren leben seit 30 Jahren gesund und ohne die Verlockungen der Straße und Tourneen. (Christian Schachinger, 27.11.2023)