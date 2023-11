Vor fünf Jahren wurde der Abbau militärischer Spannungen vereinbart. Nun will Nordkorea im Süden weitere Waffen und Streitkräfte stationieren

Nordkorea hat ein Abkommen mit Südkorea zum Abbau militärischer Spannungen vollständig ausgesetzt. Maßnahmen, "die zur Verhinderung militärischer Spannungen und Zusammenstöße in allen Bereichen wie Land, See und Luft getroffen wurden", würden zurückgezogen, teilte das nordkoreanische Verteidigungsministerium laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mit. An der Grenze zum Süden sollen demnach weitere Waffen und Streitkräfte stationiert werden.

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un. Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Südkorea hatte am Mittwoch angekündigt, das Militärabkommen von 2018 teilweise auszusetzen. Überwachungsmaßnahmen entlang der Grenze zu Nordkorea sollten demnach wieder aufgenommen werden.

Dem vorausgegangen war der Start eines Spionagesatelliten durch Nordkorea. Am Dienstag hatte Nordkorea staatlichen Medienberichten zufolge erfolgreich einen Spionagesatelliten ins All gebracht. Der Generalstab der südkoreanischen Armee bestätigte den Eintritt des Satelliten in die Erdumlaufbahn. Bisher könne aber noch nicht festgestellt werden, ob der Satellit funktioniert, hieß es.

AFP

Berichten aus Südkorea zufolge hat es nach dem Start der Trägerrakete eine Explosion gegeben. Ein Video von einer Kamera der südkoreanischen Yonsei-Universität, die zur Beobachtung von Meteoren eingesetzt wird, zeigt Analysten zufolge wie die Chollima-1-Rakete den Himmel überquert und sich eine Stufe abtrennt. Demnach könnte die Explosion absichtlich herbeigeführt worden sein, um eine Bergung zu verhindern. (Reuters, 23.11.2023)