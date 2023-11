Weiterhin ist die Inflation hoch, weiterhin verlieren Menschen an Kaufkraft, und weiterhin sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwierig. "All das hat zur Jahresmitte zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in Österreich geführt", sagt der Vizegouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Gottfried Haber, am Donnerstag bei der Präsentation des jährlichen Financial Stability Report. Das Land steuere auf eine milde Rezession zu.

Trotz nach wie vor hoher Lagerbestände bleiben Unterbrechungen der Energieversorgung, beispielsweise durch eine weitere Intensivierung des Krieges in der Ukraine oder eine Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten, das größte Abwärtsrisiko für die Konjunktur.

Die Nationalbank rät Häuslbauern dazu, nicht ausschließlich auf variabel verzinste Kredite zu setzen. Die Zeiten seien unsicher, und nicht jeder könne das Zinsrisiko stemmen. IMAGO/Daniel Scharinger

Inflationsziel

Generell trübe sich der volkswirtschaftliche Ausblick ein, heißt es bei der OeNB, die damit ihrer im Dezember erscheinenden Konjunkturprognose vorgreift. Das zweite und dritte Quartal seien schlechter gelaufen als erwartet, dementsprechend werde sich für das kommende Jahr kein Plus beim Wirtschaftswachstum ausgehen. "Die Inflation ist von Jänner bis September um 5,8 Prozent gesunken, das ist erfreulich. Das Ziel der EZB, bis 2025 auf zwei Prozent zu kommen, wird sich aber nicht ausgehen", meint die OeNB-Chefökonomin Birgit Niessner.

Variable Kredite

Genau beobachten will die Nationalbank die Vergabe von variablen Krediten, die bei Konsumentinnen und Konsumenten nach wie vor stark gefragt sind. "Jeder zweite neu vergebene Kredit ist variabel verzinst", sagt Haber. Er rät vor allem bei Wohnbaukrediten davon ab, zu sehr auf kurzfristig niedrigere Kosten zu blicken. "Wir leben in unsicheren Zeiten, alles kann sich schnell ändern, und nicht alle können das Zinsrisiko abfangen. Zumindest für eine gewisse Zeit ist es besser, auf einen fix verzinsten Kredit zu setzen."

Die höheren Kreditzinsen drücken allerdings auch auf die Nachfrage. Im Unternehmensbereich sei das Kreditwachstum im September 2023 mit 4,4 Prozent um mehr als die Hälfte niedriger ausgefallen als Ende 2022. Das an private Haushalte vergebene Kreditvolumen sei aufgrund einer negativen Entwicklung im Wohnbaubereich um 1,4 Prozent zurückgegangen. Die Vergabestandards der Banken bei Wohnimmobilienkrediten hätten sich jedoch insgesamt verbessert, und der Anteil der nachhaltigen Kreditvergabe ist gestiegen.

KIM-VO und ihre Auswirkung

Die Kritik und die Debatten über besagte Vergabestandards nehmen jedoch kein Ende. Konkret geht es um die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung, kurz KIM-VO. Banken, Unternehmer und auch der Kreditschutzverband 1870 bemängeln, die KIM-Verordnung würge das Kreditneugeschäft für Wohnbauzwecke ab. Wie berichtet hält die OeNB dem entgegen, dass die KIM-VO damit wenig zu tun habe.

Die KIM-VO auf einen Blick: Die von der Finanzmarktaufsicht (FMA) erlassene Verordnung sieht eine Beleihungsquote von 90 Prozent vor, was einer Eigenkapitalquote von rund 20 Prozent entspricht – allerdings haben Kreditinstitute ein Ausnahmekontingent in Höhe von 20 Prozent. Die Rate darf nicht mehr als 40 Prozent des monatlich verfügbaren Nettohaushaltseinkommens ausmachen, die Laufzeit 35 Jahre nicht übersteigen.

Im ersten Halbjahr 2023 blieb das in der Verordnung enthaltene Ausnahmekontingent bei vielen Banken zu einem großen Teil ungenutzt, da die Hälfte der Banken weniger als 50 Prozent der möglichen Ausnahmen in Anspruch nahm. Insgesamt beläuft sich das nicht genutzte Ausnahmekontingent im ersten Halbjahr auf 650 Millionen Euro.

Leichter Risikoanstieg für Banken

In der ersten Jahreshälfte ist das Geschäft für den Banksektor wegen gestiegener Zinsmargen sehr gut gelaufen. Mit 7,3 Milliarden Euro sei der Gesamtgewinn der Branche mehr als doppelt so hoch ausgefallen wie im Vorjahreszeitraum, sagt Haber. Auch die harte Kernkapitalquote von 16,6 Prozent habe sich im heurigen Stresstest als resilient erwiesen. Diese Ertragslage sei die "Grundlage für den Aufbau von Kapital, das die Stabilität des Bankensektors weiter stärkt und Raum für künftige Kreditvergaben auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schafft", so Haber.

Die erwartete leichte Rezession, gepaart mit dem raschen Zinsanstieg der vergangenen Monate, lässt die Risiken für den Bankensektor allerdings steigen. Wegen des gebremsten Kreditwachstums sei zeitverzögert damit zu rechnen, dass sich die Kreditqualität verschlechtert. "Die Ertragssituation des Bankensektors in der ersten Jahreshälfte 2023 muss vor dem Hintergrund einer eingetrübten Wirtschaftslage eingeordnet werden", meint Haber. "Kreditausfälle treten im Regelfall erst zu einem späteren Zeitpunkt auf, während die positiven Effekte der Zinswende unmittelbar die Erträge steigern."

Wie üblich rät die OeNB den Banken zu Zurückhaltung bei der Gewinnausschüttung und zur Sicherstellung nachhaltiger Vergabestandards bei Wohn- und Gewerbeimmobilienkrediten. Zudem sollten Banken vorausschauende Risikovorsorgen "in Verbindung mit konservativen Sicherheitsbewertungen bei Gewerbeimmobilienkrediten" treffen. (Andreas Danzer, 23.11.2023)