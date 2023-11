20.000 ukrainische Kinder sind nach Angaben der ukrainischen Regierung seit Beginn der russischen Invasion von russischen Streitkräften entführt worden. Anfang des Jahres hat der Internationale Strafgerichtshof deshalb einen Haftbefehl gegen Präsident Wladimir Putin und seine Beauftragte für Kinderrechte, Maria Lwowa-Belowa, erlassen. Russland behauptet, keine Kinder zu entführen, sondern sie zum Schutz vor dem Krieg zu evakuieren. Eines dieser entführten Kinder hat die BBC in Kooperation mit der ukrainischen Menschenrechtsforscherin Wiktoria Nowikowa nun ausfindig gemacht.

Ursprünglich hieß das Mädchen Margarita und lebte in einem Kinderheim in Cherson. Margaritas Mutter soll das Sorgerecht kurz nach der Geburt aufgegeben haben, über den Aufenthaltsort des Vaters war nichts bekannt. Im August 2022 wurde die damals zehn Monate alte Margarita wegen einer Bronchitis im Krankenhaus behandelt. Cherson befand sich zu diesem Zeitpunkt unter russischer Besatzung.

Die Frau im lila Kleid

In diesem Krankenhaus beginnt die Geschichte von Margarita: Ein Frau in einem lilafarbenen Kleid sei aufgetaucht und habe sich als "Leiterin der Kinderabteilung aus Moskau" vorgestellt, berichtet die BBC mit Bezug auf eine im Krankenhaus tätige Kinderärztin namens Natalija Ljutikowa.

Ljutikowa habe nach dem Besuch der Frau im lila Kleid mehrmals Anrufe eines russischen Beamten erhalten, der die Leitung des Kinderheims überhatte. Dieser soll verlangt haben, dass Margarita zurück ins Heim geschickt wird, was schließlich auch geschehen sei.

Und dann wurde Margarita abgeholt. Russische Männer, zum Teil in militärischen Tarnhosen, hätten das Mädchen mitgenommen. Einige Wochen später sei dasselbe unter dem Vorwand, die Kinder auf der Krim unterzubringen, mit anderen Bewohnern des Heims geschehen. Darunter war auch Margaritas Bruder Maxym. Beteiligt an der Abholaktion soll der russische Abgeordnete Igor Kastjukewitsch gewesen sein. "Sie nahmen sie uns aus den Händen und trugen sie hinaus", wird eine Krankenschwester des Kinderheims zitiert.

Die Suche nach Margarita

Fünf Monate lang hat die BBC zusammen mit Nowikowa nach insgesamt 48 Kindern des Heims in Cherson gesucht. Nowikowa konnte ein Dokument ausfindig machen, dass Margaritas Überstellung in ein Moskauer Krankenhaus bezeugt. Auf diesem Dokument sei auch der Name einer Frau angeführt gewesen: Inna Warlamowa. Die Frau im lila Kleid, wie eine Recherche in sozialen Medien ergab. Auch die Kinderärztin bestätigte die Identität der Frau. Mithilfe von Daten zu Zugticketkäufe konnte auch eine Fahrt nach Cherson nachverfolgt werden, an dem Tag, an dem Margarita aus dem Kinderheim entführt wurde. Zurück nach Moskau soll Nowikowa noch am selben Abend mitgefahren sein – mit einem Extraticket.

Warlamowa dürfte im russischen Parlament arbeiten – Ausmaß und Art der Tätigkeit sind laut BBC aber unklar. Sie ist außerdem verheiratet mit Sergej Mironow, Vorsitzender der Partei Gerechtes Russland und Unterstützer von Wladimir Putin.

Sergej Mironow, Vorsitzender der Partei Gerechtes Russland, und seine Frau haben Margarita adoptiert. IMAGO/Stanislav Krasilnikov

Das Ehepaar hat auch eine Tochter. Der Geburtseintrag wurde im vergangenen Dezember für ein 14 Monate altes Mädchen namens "Marina" erstellt – eine originale Geburtsurkunde gibt es nicht. Geboren wurde Marina demnach am 31. Oktober 2021, Margaritas Geburtstag.

"Als ich sah, dass Marinas Geburtstag mit dem von Margarita übereinstimmte, war mir klar, dass es Bingo war", so die Menschenrechtsforscherin Nowikowa der BBC. Durch eine anonyme russische Quelle sei dann auch die Adoptionsakte aufgetaucht, die Margaritas Umbenennung in "Marina Mironowa" belegt.

Die russische Regierung gibt gegenüber der BBC an, keine Kenntnis von dem Fall zu haben und sich nicht dazu äußern zu können. Warlamowa und Mironow reagierten nicht auf eine Anfrage der BBC. Wiktoria Nowikowa habe jedenfalls ein Dossier mit neuen Beweisen zu den Kindesentführungen angelegt, das an den Internationalen Strafgerichtshof weitergeleitet werden soll. (Margit Ehrenhöfer, 23.11.2023)