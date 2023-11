Atheer Elobadi, Isabel Frey und Inbald Volpo (von links) von Standing Together Vienna sind schon länger befreundet und organisieren jetzt Mahnwachen für den Frieden in Israel und Palästina. © Christian Fischer

Ein kleines Podest von kaum einem Quadratmeter Fläche, Musikboxen, an denen ein Mikrofon angeschlossen ist, und ein weißer Pavillon, der einige Musikinstrumente vor dem Regen schützt – mehr ist da nicht, als sich am vergangenen Sonntag Menschen auf dem Platz der Menschenrechte in Wien versammeln. Keine Flaggen sind zu sehen und keine Schilder, und man hört auch keine Parolen. "Worum geht's denn da?", fragt eine Passantin. Als hätte sie die Frage gehört, steigt in dem Moment eine Frau auf das kleine Podest und beginnt ins Mikrofon zu sprechen: "Wir haben uns hier versammelt, um gemeinsam und vereint aller zivilen Opfer, die ihr Leben durch Terror und Gewalt in Palästina und Israel in den vergangenen mittlerweile schon sechs Wochen verloren haben und leider weiterhin, in der Minute, verlieren" ... zu gedenken, will sie den Satz wohl beenden. Doch da ist sie schon beim nächsten.

Die Gruppe, die die Mahnwache organisiert hat, heißt Standing Together Vienna. "Ein jüdisch-arabisches Bündnis für den Frieden im Nahen Osten", so beschreibt sie sich selbst auf ihrer Homepage. Am 22. Oktober hat sie die erste Mahnwache veranstaltet und will das jetzt alle zwei Wochen tun. Symbole und Slogans sind bei ihren Veranstaltungen ganz bewusst nicht erwünscht. Nur Kerzen werden für die zivilen Opfer des Krieges angezündet.

Die Aktivisten wollen einen Raum für kollektive Trauer schaffen, an dem möglichst jeder teilhaben kann. Flaggen und dergleichen könnten das verhindern. Die Gruppe besteht aus Jüdinnen und Palästinensern, Israelis und Araberinnen. Manche von ihnen sind in Österreich geboren, andere leben einfach hier. In ihren Reden verurteilen sie den Terror der Hamas, fordern die sofortige Freilassung der Geiseln, aber sie sprechen auch von den durch Israel besetzten Gebieten sowie der Siedlergewalt, und sie fordern einen dauerhaften Waffenstillstand. Und da verlieren sie dann doch manche Trauernde – vor allem aus ihren eigenen Communitys.

Ein Raum ohne Konflikt

"Lasst uns einen temporären Raum ohne Konflikt schaffen", ruft die erste Rednerin auf dem Platz der Menschenrechte ins Mikrofon, und die Zuhörer applaudieren. Anfangs sind es um die 50, im Lauf des Abends sollen es rund 200 werden. Viele von ihnen sind seit dem 7. Oktober, dem Tag, an dem die Hamas ein Massaker an israelischen Zivilisten verübte, noch auf keiner Mahnwache oder Kundgebung gewesen. "Weil ich das Gefühl habe, dass immer eine Seite der Opfer ausgelassen wird", sagt eine Frau, die mit ihrem Mann extra aus Niederösterreich hergefahren ist. Deshalb sei sie dankbar, dass es eine Veranstaltung wie die heutige gibt.

Die Aktivisten von Standing Together Vienna haben sich von den bisherigen Mahnwachen, sowohl von israelischer als auch von propalästinensischer Seite, ebenfalls nicht angesprochen gefühlt. Das war der Grund, warum sie sich zusammengetan haben. "Alles ist so polarisiert. Politik und Medien sagen uns, dass wir uns für eine Seite der Opfer entscheiden müssen. Und niemand spricht über Frieden", sagt Inbal Volpo, eine der Initiatorinnen.

Die israelische Künstlerin lebt seit vier Jahren in Wien. Aufgewachsen ist sie in der israelischen Siedlung Oranit nicht weit von Tel Aviv, aber dennoch "in Palästina", wie sie sagt. Denn Oranit liegt an der Grünen Linie, die von 1949 bis zum Sechstagekrieg 1967 die De-facto Grenze Israels war – und damit im Westjordanland. Volpo hat zwei Intifadas miterlebt und sagt von sich, dass sie in einer rechtsnationalistischen, zionistischen Familie aufgewachsen sei. Als Jugendliche habe sie ihre Heimstadt nicht als besetztes Land gesehen. "Es hat lange gedauert, bis ich die andere Seite der Geschichte sehen konnte", sagt sie. "Oder bis ich verstanden habe, dass beide Seiten Narrative sind, die gegeneinander ausgespielt werden."

Narrative sind auch bei Standing Together Vienna ein Thema. "Beim ersten Treffen waren wir begeistert, wie viele Leute gekommen sind, aber natürlich ist auch bei uns nicht alles konfliktfrei", sagt Volpo. Diskutiert worden sei vor allem über Begriffe, die die eine oder die andere Seite verletzen. Begriffe wie "Apartheid" oder "weißer Kolonialismus" zum Beispiel. Bei einigen hätten sie sich schließlich auch darauf geeinigt, sie nicht in Reden zu verwenden.

Und trotzdem erreicht die Initiative auch Kritik, sowohl aus der jüdischen wie auch aus der arabischen Community. "Ein Wort kann reichen, dass jemand nicht mehr zu den Mahnwachen kommt", sagt Volpo. "In der jüdischen Community sind beispielsweise viele gegen einen Waffenstillstand." Und in der palästinensischen Community gebe es Menschen, die gar nicht mit Juden in Kontakt treten wollen.

Gewalt führt zu mehr Gewalt

Eine jüdische Fiedlerin aus den USA stimmt ein Lied an. Danach steigt Atheer Elobadi auf das Rednerpodest auf dem Platz der Menschenrechte. "Ich bin ein 1948er-Araber, ein demografisches Problem", sagt er ins Mikrofon. Ein Begriff, der von manchen israelischen Politikern verwendet wird, die es als Problem ansehen, dass der Anteil der arabischen Bevölkerung im Land zunimmt.

Elobadi ist Palästinenser aus Israel, hat das Land aber schon vor mehr als zehn Jahren verlassen. Er habe sich dort oft als Bürger zweiter Klasse gefühlt, sagt er zum STANDARD. Wegen selektiver Polizeikontrollen zum Beispiel oder Verhören am Flughafen bei der Einreise in sein Heimatland. Dazu kämen strukturelle Benachteiligungen, zum Beispiel dass man als Palästinenser in Israel quasi keine Baugenehmigungen bekomme, während jüdische Siedlungen, selbst im Westjordanland, gefördert würden. Ganz zu schweigen von der Entrechtung der Palästinenser in den besetzten Gebieten im Westjordanland.

"Wir sind der Meinung, dass das aufhören muss", sagt Elobadi. Die Gegenoffensive in Gaza hält er für falsch. "Das ist eine Strategie, die wir immer und immer wieder erlebt haben und die nie funktioniert hat. Gewalt führt immer nur zu mehr Gewalt", sagt er. "Und was ist, wenn Gaza erst einmal zerstört ist? Glauben Sie, dass das Radikalisierung entgegenwirkt und Israel sicherer macht?", fragt Volpo.

Außerdem sei die Hamas eine Idee, die man nicht einfach vernichten könne, sagt Elobadi. Dass diese Idee zum Teil auch beinhaltet, dass Israel gar nicht existieren sollte, will Elobadi nicht bestreiten. "Natürlich wünsche ich mir, dass die Leute diese Idee aufgeben. Aber die Idee, dass der jeweils andere nicht existieren darf, gibt es auf beiden Seiten, auch auf der israelischen. Und diese beiden Seiten füttern einander. Die leben in einer Symbiose", sagt er und meint damit auch die israelische Regierung.

"Seit dem 7. Oktober werde ich oft gefragt, ob dieser Tag meine linke Einstellung geändert hat", sagt Volpo. "Nein, er hat mich darin bestärkt. Oder soll ich mir vielleicht die aktuelle Situation anschauen und denken: Ja, die Besatzung ist das Richtige, das sollten wir fortführen?!"

Tragödie des Krieges

Auf dem Platz der Menschenrechte spielt jetzt ein libanesischer Musiker auf der Oud, einem arabischen Saiteninstrument. Dazu singt seine Nichte, teils auf Arabisch, teils auf Deutsch. In der Dämmerung tauchen sie den Platz der Menschenrechte in eine fernöstliche Stimmung. Dann werden die Teilnehmer gebeten, Kerzen für die Opfer des Krieges anzuzünden.

Als letzte Rednerin tritt Isabel Frey, eine Wiener Jüdin, auf das Rednerpodest. Sie erzählt die Geschichte von zwei Friedensaktivisten: Yalil Abu Yahia und Vivian Silver. Der eine, ein Palästinenser, setzte sich für das Recht auf eine Rückkehr von palästinensischen Flüchtlingen nach Israel ein und wurde am 30. Oktober von israelischen Bomben getötet. Die andere, eine Jüdin aus den USA, die extra nahe am Gazastreifen lebte, um sich für den Frieden einzusetzen, wurde am 7. Oktober von Hamas-Kämpfern ermordet. "Ich glaube, das zeigt auch die Tragödie dieses Krieges, wenn wir uns vor Augen führen, dass es gerade die Menschen trifft, die sich ihr ganzes Leben für Frieden eingesetzt haben", sagt Frey.

Den Abschluss machen zwei junge Musiker mit einem Lied des israelischen Sängers Arik Einstein. Und der Refrain, der geht so: "Kleine Kinder, große Kinder, brave Kinder, schlimme Kinder, Mutter, du weißt, wir sind alle Kinder des Lebens." Und damit löst sich die Menge auf. (Johannes Pucher, 24.11.2023)