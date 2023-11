Auf Western-Feeling zu Weihnachten setzt der neue Spot der Erste Group: Rudolph the Red-Nosed Reindeer hat darin seine weihnachtlichen Pflichten und den Nordpol hinter sich gelassen. Stattdessen widmet sich die bekannte Weihnachtsfigur einer neuen Herausforderung: dem Rodeoreiten. Die Botschaft, die der 62-seküdige Film ganz im Sinne von "#believeinyourself" vermitteln will: "You are what you want to be."

In ungewohntem Einsatz: Rudolph the Red-Nosed Reindeer im jüngsten Weihnachtsspot der Erste Bank. Screenshot: Youtube / Erste Bank / Jung von Matt Donau / Studio Sonntag

Für die kreative Umsetzung des Spots hat Jung von Matt Donau mit Studio Sonntag zusammengearbeitet. Die Produktion hat erneut das Regie-Duo Dorian and Daniel von Zauberberg gemeinsam mit den VFX-Artists von The Mill übernommen. Bei den Dreharbeiten kam kein echtes Rentier zum Einsatz, denn Rudolph wurde für den Spot zur Gänze CGI-animiert.

Erste Christmas Ad 2023: #believeinyourself

Erste Group

Nach Igel Henry (2018) "Hummel Hanna" (2019), dem Komponist Edgar (2020), dem werdendem Vater Jakub (2021) und dem Spot #believeinchristmas (2022) handelt es sich beim dem Rentier-Einsatz bereits um den sechsten internationale Weihnachtsfilm der Erste Group. (red, 23.11.2023)