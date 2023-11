Kein Grund zum Verzweifeln: Wer auf seinem Rechner Ordnung schaffe möchte, muss sich erst einmal selbst organisieren. imago images/Panthermedia

Vielleicht kennt das so mancher: Der Desktop ist voll mit kryptischen Dateien namens "Präsentation_fertig". Eine glatte Lüge, denn von der angeblich fertigen Powerpoint-Datei gibt es noch die Datei "fertig_neu" und "fertig_neu_1". Das ist aber nicht einmal das größte Problem: Daneben findet man noch Dateien, die klingenden Namen wie "Scan001" tragen. Die Schwesterdateien mit der Ordnungszahl 2 bis 8 liegen auch gleich daneben. Was sich hinter den Bilddateien mit dem Namen IMG_20230902.jpg verbirgt, weiß bestenfalls noch die Miniaturansicht des Betriebssystems.

Nur schnell diese eine Datei herunterladen, weil man sie in dieser Sekunde braucht. Dateiname? Egal. Ordnungssystem? Wurscht. Da ist das Chaos vorprogrammiert. Irgendwann verbringt man dann mehr Zeit mit der Suche nach der gewünschten Datei als mit der eigentlichen Arbeit. Dass am eigenen Rechner nicht unbedingt Chaos herrschen muss, verrät Ordnungscoachin Michaela Heyer und gibt fünf Tipps, wie der Desktop auch in Zukunft ordentlich bleibt.

Doch warum ist es so schwer, Ordnung in die eigenen Dateien zu bringen? "Das ist wie beim Sport. Anfangs kostet es Überwindung, aber sobald man daran gewöhnt ist, fällt es leicht und man merkt die positiven Effekte", so Heyer. Ordnung zu halten müsse man eben auch trainieren, ähnlich wie ein neuer Fahrtweg, gesünderes Essen oder neue Routinen brauche es eben seine Zeit, bis man sich umstellt.

Schritt 1: Termin mit sich selbst ausmachen

Deshalb sei es auch sinnlos, sich von Anfang an unüberlegt ins sprichwörtliche Chaos zu stürzen. Vielmehr empfiehlt es sich, in Ruhe ein zweistündiges Zeitfenster im Terminkalender einzutragen. "Am besten schaltet man dabei das Handy ab und stellt die E-Mails auf stumm. Gleichzeitig sollte man sich nicht zu viel vornehmen" so Heyer. Denn: "Desktop, E-Mails und Fotos am selben Tag zu machen ist unrealistisch."

Schritt 2: Sichten und löschen

Danach die Bestandsaufnahme und eine Inventur im Chaos. Man müsse sich einmal klar werden, was da eigentlich auf dem Desktop im Laufe der Jahre angesammelt wurde und welche Dateien hier ungebraucht herumliegen.

"Brauche ich wirklich alle Dateien mit dem Namen 'Scan 1 bis 4'? Welche Fotos sind ohnehin verwackelt? Welche Screenshots stammen eigentlich von zwei Bildschirmen, obwohl ich nur ein Fenster ausschneiden wollte?", so Heyer. Alles, was nicht mehr gebraucht wird, erfährt in diesem Schritt eine Behandlung mit der "Entfernen-Taste". Es ist nicht unwahrscheinlich, dass im ersten Durchgang schon zwei Drittel der Dateien in den Papierkorb wandern können, erklärt die Aufräumexpertin aus Wien.

Michaela Heyer gibt Tipps, wie wieder Ordnung am PC herrscht. privat

Schritt 3: Benennen

Der nächste Schritt wird schon ein wenig aufwendiger, aber wenn man sich eine ordentliche Benennung der Dateien angewöhnt, dann erspart das später viel Zeit beim Suchen, so die Expertin. Jetzt erhalten nämlich alle Dateien einen sinnvollen Namen. Statt "Bild 2123" schreibt man "Veranstaltung XY, Niederösterreich", "Rechnung Strom 11/23" oder "Jürgen vor Stephansdom" in den Dateinamen. "Dann hat man hier schon einmal viele Infos auf den ersten Blick und weiß, worum es geht", so Heyer. Denn gerade Verträge, Rechnung oder Angebote würden immer nahezu identisch aussehen, da hilft auch die Miniaturansicht nicht viel. Daher ist ein Dateiname umso wichtiger. Ebenso wie Firmenpräsentationen, die immer nach dem gleichen Schema erstellt werden.

Wichtig bei der Benennung ist: Sie muss so eindeutig sein, dass auch die Kollegin und der Kollege wissen, worum es geht und sich zurechtfinden. Und wer sich jetzt noch einen Shortcut merken will: Die F2-Taste beschleunigt diesen Vorgang ungemein.

Schritt 4: Clustern

Etwas mehr Hirnschmalz erfordert dieser Schritt, denn jetzt ist der Zeitpunkt sich eine Organisationsstruktur zu überlegen. Die Expertin nennt das "Clustern". Man überlegt sich, wo welche Datei am besten hingehört. Das kann man sich wie eine Datenbank vorstellen oder eben eine Kommode, in die man Unterwäsche und Socken einräumt, je nachdem, welches Bild man vor dem geistigen Auge bevorzugt.

Hier muss jeder selbst entscheiden, wie man mit den Dateien umgeht. Ist man zum Beispiel viel im Veranstaltungsbereich tätig, bietet sich ein Ordner mit Veranstaltungen aus dem Jahr 2022 an, in die wieder Unterordner mit den einzelnen konkreten Events kommen. Dort findet man dann etwa Buchungsbestätigungen, Ablaufpläne, Anmeldelisten oder Fotos.

Danach kann man sich überlegen, was wirklich auf dem Desktop bleiben darf. "Das sollten aber nur Dinge sein, die ich wirklich täglich brauche, wie Rechnungsvorlagen, Angebote oder Präsentationen, und da auch eher eine Verknüpfung als die eigentliche Datei."

Schritt 5: Trainieren

Der vielleicht härteste Teil ist das Dranbleiben, denn auch Ordnung muss trainiert werden. "Beim ersten Mal muss man schon Zeit einplanen. Aber ist das Ordnungssystem erst einmal eingespielt, dann dauert es ein paar Sekunden, die Datei umzubenennen und richtig abzulegen. Das ist ein gutes Investment, wenn ich sie nachher schnell wieder finde, dann rechnet sich die investierte Zeit auf jeden Fall", so Heyer. Natürlich erfordere das ein wenig Disziplin, bis man sich an das neue System gewöhnt habe. Aber: "Computer aufräumen kann man im Sitzen erledigen, und man muss das Haus nicht einmal verlassen", lacht Heyer.

Bleibt natürlich die Frage offen, wie viele Ordner die Aufräum-Expertin auf ihrem Desktop hat? "Fünf, am Rand, damit ich sie auch noch sehe, wenn ich Anwendungen geöffnet habe." Aber zur Beruhigung: Auch der Ordnungsexpertin fällt es nicht immer leicht. "Dinge weggeben und loslassen, das musste ich auch erst lernen." (Peter Zellinger, 27.11.2023)