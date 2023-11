Wien - Die Aufkündigung des Journalisten-Kollektivvertrags ist vom Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) mittlerweile zurückgenommen worden. KV-Verhandlungen sollen nun folgen, während auf Arbeitskampfmaßnahmen verzichtet wird. Wie der im VÖZ-Vorstand getroffene Beschluss kommuniziert wurde, ärgert nun die Journalist:innengewerkschaft in der GPA. Denn diese wurde nicht direkt informiert, sondern las erst in einer Aussendung davon.

Über einen Journalisten-Kollektivvertrag soll nun wieder verhandelt werden, während auf Arbeitskampfmaßnahmen verzichtet wird. fid

Das sei "eine sonderbare Art von Kommunikation und lässt Respekt vor dem Gegenüber vermissen", so Journalistengewerkschaftsvorsitzender Eike-Clemens Kullmann. Offenbar sei der VÖZ nach dem "schweren Foul der KV-Kündigung" mehr mit der eigenen Gesichtswahrung als mit Vertrauensbildung beschäftigt, hielt er in einer Aussendung fest. In der Rücknahme der KV-Aufkündigung sieht die Gewerkschaft jedenfalls einen "Erfolg". Die Ausgangslage für die nun folgenden Verhandlungen sei dennoch "äußerst schwierig".

"Entbehrlich" sei es, Kritik via Aussendung auszurichten, hielt VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger ebenso in einer Aussendung fest. Die Rücknahme der KV-Aufkündigung sei als "Erfolg für beide Sozialpartner zu werten, sich gemeinsam für die Zukunft der Branche einzusetzen". (APA, 23.11.2023)