19.40 REPORTAGE

Re: Raus aus der Einsamkeit – Leben in großer Gemeinschaft Um nicht zu vereinzeln, schließen sich manche Menschen in Wohnprojekten zusammen, in denen man solidarisch, nachhaltig und in Selbstverwaltung gemeinsam leben will. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Mein Falke (D 2023, Dominik Graf) Die forensische Biologin Inga (Anne Ratte-Polle) stürzt sich nach ihrer Trennung so sehr in ihre Arbeit, dass sie kaum merkt, wie einsam sie eigentlich ist. Als ihre familiäre Situation immer komplizierter wird, ist es die Hingabe für einen kleinen Falken, die zu einer emotionellen Öffnung führt. Die jüngste Zusammenarbeit von Drehbuchautorin Beate Langmaack und Meisterregisseur Dominik Graf (Die geliebten Schwestern). Bis 22.00, Arte

Übt mit ihrem Falken Giovanni: Anne Ratte-Polle als Inga in Dominik Grafs "Mein Falke", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Provobis Film/Frédéric Batier

21.05 AUSTRO-KRIMI

Kottan ermittelt In den Folgen mit Lukas Resetarits als Wiener Polizeimajor Kottan haben Regisseur Peter Patzak und Helmut Zenker den absurden Humor zunehmend auf die Spitze getrieben. ORF 3 zeigt gleich drei Folgen an einem Abend: Mein Hobby: Mord (21.05), Der Kaiser schickt Soldaten aus (22.10) und Mabuse kehrt zurück (23.15). Einen spielfilmlangen Nachschlag gibt es mit Rien ne va plus (0.15) aus dem Jahr 2010. Bis 2.05, ORF 3

22.30 SATIRE

Gute Nacht Österreich Peter Klien nimmt wieder das ­Wochengeschehen unter die satirische Lupe und rückt ­unerschrocken wie eh und je mit dem Mikrofon aus.

Bis 23.05, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Das Nibelungenlied – Kampf der ­Königinnen Die Doku erzählt die wichtigsten Stationen des wichtigsten literarischen Epos des deutschen Mittelalters.

Bis 23.20, ORF_2

0.25 SCIENCE-FICTION-THRILLER

Terminator (USA 1984, James Cameron) Ein Cyborg (Arnold Schwarzenegger) wird aus der Zukunft nach Los Angeles geschickt, um die Geburt jenes Mannes zu verhindern, der die Menschheit von der Macht der Maschinen befreit. James Cameron brachte den Cyberpunk auf die Leinwand – ein Meilenstein des Actionkinos. Bis 2.10, Puls 4