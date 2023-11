Ein Privatjet am Flughafen in Zürich: Rund 6000 Euro kostet ein Flug für zwei Personen von Zürich nach Wien. IMAGO/Björn Trotzki

Es gibt viele (legale) Tipps und Tricks rund ums Steuernsparen. Einen Privatjet zu mieten fällt auf den ersten Blick nicht in diese Kategorie. Österreich entgehen laut Greenpeace jedoch jährlich Abgaben in Millionenhöhe, weil Unternehmen ihre Geschäftsreisen mit dem Privatjet steuerlich begünstigen lassen können.

63 Millionen Euro Steuern konnten Unternehmen 2022 bei Geschäftsreisen mit dem Privatjet abschreiben, das will Greenpeace herausgefunden haben. Was steckt dahinter? Fahrtkosten für berufliche Reisen können von Unternehmen als Ausgaben deklariert werden – dabei ist es ganz egal, ob man mit der Bahn, einem Taxi oder eben mit einem Privatjet reist. Diese Ausgaben schmälern den Gewinn, und so fällt auch die Grundlage, mit der die Körperschaftssteuer (KöSt) – eine Art Einkommenssteuer für Unternehmen – berechnet wird, geringer aus. Die Höhe der Fahrtkosten sei dabei egal, es gebe keine Deckelung, heißt es von Greenpeace, und je höher die Fahrtkosten, desto geringer der zu versteuernde Betrag.

Unschwer zu erraten, zählen Privatflugzeuge nicht zu den günstigsten Fortbewegungsmitteln. Eine Flugstunde koste nach Angaben von Greenpeace zwischen 2500 und 9500 Euro. Dementsprechend höher fallen die Fahrtkosten aus als beispielweise die einer Bahnfahrt, und der zu versteuernde Betrag sinkt mit jeder Flugstunde.

Knapp eine halbe Millionen Geschäftsreisen wurden im vergangenen Jahr per Flugzeug absolviert, wie viele davon mit dem Privatjet erfolgten, werde laut Greenpeace nicht offiziell erfasst. Die NGO schätzt mittels eigener Berechnungen, dass 2022 rund 40.700 Privatjetflüge für berufliche Trips angetreten wurden. Auf Basis dieser Zahl wurden die Fahrtkosten der Unternehmen auf insgesamt 276 Millionen Euro geschätzt, die als Ausgaben deklariert werden können und so den Gewinn reduzieren. So soll dem Staat ein "Steuerschaden" von rund 63 Millionen Euro entstanden sein, die KöSt betrug 2022 25 Prozent. Würden alle Privatflüge durch kostengünstigere Linienflüge ersetzt werden, läge die Steuererleichterung bei gerade einmal sechs Millionen Euro, kalkuliert Greenpeace. Hinzu kommen horrende CO 2 -Emissionen.

Negative Klimabilanz

Greenpeace nennt ein Beispiel: Reisen zwei Personen mit dem Zug von Wien nach Zürich und wieder zurück, sollen neun Kilogramm CO 2 pro Person anfallen. Legt man dieselbe Strecke mit einem Privatjet zurück, seien es über drei Tonnen pro Passagier. Aufgrund der hohen Fahrtkosten mit dem Privatjet fallen rund 2900 Euro Steuern weniger an, beim Zug sind es je nach Klasse zwischen 65 und 130 Euro. Die Reise mit dem Privatjet kostet allerdings über 12.000 Euro, zwei Tickets für die erste Klasse in der klimafreundlicheren Bahn unter 600 Euro.

Ein weiterer steuerlicher Vorteil für Privatjetnutzer sei die fehlende Besteuerung von Kerosin. Weder in der EU noch in Österreich gibt es derzeit eine Kerosinsteuer. Würde der Treibstoff wie Benzin besteuert werden, also 48,2 Cent Mineralölsteuer pro Liter, ergäbe das nur auf die Geschäftsreisen mit Privatjets bezogen einen Steuerzuwachs von rund 14 Millionen Euro, heißt es von Greenpeace. Insgesamt entgehen dem Staat nach der Darstellung der NGO zumindest theoretisch rund 77 Millionen Euro Steuern, wenn es um Geschäftsreisen mit dem Privatflugzeug geht.

Deswegen fordern die Aktivisten nach wie vor ein Verbot von Privatjets in Österreich. Eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie habe zudem herausgefunden, dass 61 Prozent der Österreicher ein Verbot befürworten. "Wir appellieren an die Verkehrsministerin Leonore Gewessler, an einem EU-weiten Privatjet-Verbot dranzubleiben, aber auch ein nationales Verbot von Privatjets in Österreich durchzusetzen", fordert Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace. Prominente Unterstützung bekommt die Organisation von der Millionenerbin Marlene Engelhorn, die sich für höhere Steuern von Reichen einsetzt: "Wir haben noch kein Privatjet-Verbot, weil Vermögende ihren Einfluss und ihr Geld in die Unantastbarkeit ihrer Luxusemissionen stecken", sagt sie.

Auch der ehemalige Jedermann-Darsteller Cornelius Obonya unterstützt ein Verbot: "Dass Strecken wie von Wien nach Salzburg, beispielsweise zu den Salzburger Festspielen, mit dem Privatjet geflogen werden, ist doch absurd", kritisiert er und fügt hinzu: "Ein Gesetz, das den klimaschädlichen Privatjets ein klares Ende bereitet, würde ich begrüßen." (Noah May, 24.11.2023)