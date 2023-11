Der Sozialdemokrat Dimitar Kovačevski führt die aktuelle Regierungskoalition in Nordmazedonien. EPA

Seit 2005, als der südosteuropäische Staat, der gleichzeitig mit Kroatien den EU-Kandidatenstatus bekam, warten die Mazedonier und Mazedonierinnen, dass sie der EU beitreten können. Doch sie dürfen noch nicht einmal verhandeln. Am Beispiel Nordmazedonien ist zu sehen, wie beliebig der EU-Erweiterungsprozess geworden ist. Bis Ende Dezember soll der Screening-Prozess beendet sein, bei dem die EU-Kommission begutachtet, inwiefern das EU-Unionsrecht bereits in Nordmazedonien umgesetzt wird.

Doch weil Bulgarien aus rein nationalistischen Gründen zuvor eine Verfassungsänderung verlangt, kann höchstwahrscheinlich danach die zweite Regierungskonferenz zwischen der EU und Nordmazedonien – der nächste Schritt im EU-Beitrittsprozess – nicht abgehalten werden. Bulgarien verlangt, dass die Bulgaren in Nordmazedonien – etwa 3000 Personen bezeichnen sich als solche – in die Verfassung aufgenommen werden. Die mazedonische Regierung verfügt aber nicht über die notwendige Zweidrittelmehrheit, um dies zu schaffen. Und so bleibt Nordmazedonien wieder einmal blockiert und auf der Strecke.

Mangelnde Unterstützung

Der einstige Hoffnungsstaat auf dem Balkan ist auch wegen der Ignoranz und der mangelnden Unterstützung der EU-Staaten und der Tatsache, dass die anderen EU-Staaten das Veto Bulgariens zugelassen haben, auf dem Weg einer negativen Rückentwicklung. So wurde etwa im Oktober das Strafgesetz über Nacht geändert, sodass große Korruptionsfälle, die vor Gericht verhandelt wurden, nun ohne Ergebnis beendet wurden. Der einst allmächtige Geheimdienstchef unter der korrupten Regierung von Nikola Gruevski, Sašo Mijalkov, der hunderte Bürgerinnen und Bürger illegalerweise abhören ließ, ist nun frei.

Viele positive Entwicklungen der vergangenen Jahre wurden zunichte gemacht. Der frühere Außenminister Nikola Dimitrov, einer der Architekten des Abkommens mit Griechenland, das zur Beendigung des Namensstreit und des Vetos der griechischen Regierung führte, meint, dass die EU und die mazedonische Regierung im Jahr 2023 zu sehr auf die von Bulgarien verlangten Verfassungsänderungen konzentriert gewesen sei. Es wurde alles Mögliche versucht, um die Opposition dazu zu bringen, für sie zu stimmen. Doch ohne Erfolg.

Keine inhaltlichen Fortschritte

"Diese Fixierung auf die Verfassungsänderungen hat von den notwendigen Reformen abgelenkt und dazu geführt, dass es keinerlei inhaltliche Fortschritte gab", kritisiert Dimitrov. Im Gegenteil: Durch die Änderung des Strafgesetzbuchs reduzierte die Regierung die Strafen für Amtsmissbrauch und damit automatisch auch die Verjährungsfristen: Es bleibt nun weniger Zeit, Fälle von Korruption auf hoher Ebene zu verfolgen. Zudem nutzte die Regierung für diese Gesetzesänderung ein beschleunigtes Verfahren, das eigentlich nur zur Angleichung an den EU-Besitzstand genutzt werden sollte. "Im Namen der EU haben Regierung und Parlament damit die Straflosigkeit gestärkt, obwohl es in der EU im Wesentlichen um Rechenschaftspflicht und Rechtsstaatlichkeit geht", sagt Dimitrov zum STANDARD.

Daher sei es auch keine Überraschung gewesen, als Nordmazedonien im November den schlechtesten Jahresbericht der Europäischen Kommission seit 2016 erhielt. Damals unter der Regierung von Gruevski, der sich später wegen einer Verurteilung nach Ungarn absetzte, wurde dem Land eine "Vereinnahmung des Staates durch private und kriminelle Interessen" attestiert. Nach der Ära Gruevski wurden allerdings viele Reformen auf den Weg gebracht, und eine Sonderstaatsanwaltschaft kämpfte gegen Korruption und Amtsmissbrauch. Doch dann wurde Nordmazedonien von den EU-Staaten im Stich gelassen.

Korruptionsfälle auf höchster Ebene

Die jetzige Koalition unter dem Sozialdemokraten Dimitar Kovačevski mit der albanischen Partei DUI fällt wieder vor allem durch Korruptionsfälle auf höchster Ebene auf. "Der traurige Zustand des Landes ist zumindest teilweise auf den konzeptionellen Fehler zurückzuführen, den Schwerpunkt auf ein bilaterales Problem zu legen, das als wichtiger angesehen wird als Reformen", analysiert Dimtrov. Der Prozess zur Lösung des bulgarischen Vetos sei zwar wichtig, aber nicht wichtiger als die Substanz der Reformen. "Die Hoffnungen der Bürger auf Gerechtigkeit und eine bessere Zukunft wurden enttäuscht. Meinungsumfragen zeigen, dass unser Land in die falsche Richtung geht. Apathie, Enttäuschung und Pessimismus sind weitverbreitet", so Dimitrov.

Im Mai kommenden Jahres dürften in Nordmazedonien Wahlen stattfinden. Es ist nicht auszuschließen, dass die konservativ-nationalistische VMRO-DPMNE wieder an die Macht kommt und auch der korrupte Herr Gruevski aus Ungarn wieder zurückkehrt.

Anhaltende Debatte

Dimitrov meint, dass es wichtig sei, dass die Nation ihren verlorenen Kompass wiederfinde und sich wieder darauf konzentriere, die EU-bezogenen Reformen im eigenen Land durchzuführen. Als positiv erachtet er zumindest, dass es nach vielen Jahren des "doppelten Bluffs" (die Balkanländer geben vor, sich zu reformieren, und die EU gibt vor, sich zu vergrößern) eine anhaltende Debatte über die Erweiterung gäbe. "In diesen schwierigen Zeiten für den Kontinent und die Welt ist es eine historische Notwendigkeit, dass aus dieser Debatte ein glaubwürdiges Angebot für den Westbalkan hervorgeht, das einen ernsthaften Ansatz zur Erweiterung widerspiegelt", so Dimitrov zum STANDARD.

In Nordmazedonien, das sich den Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat, werden zurzeit ukrainische Soldaten für die Verteidigung gegen die russischen Aggressoren ausgebildet. Das Regime des autokratisch regierenden serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, der mit dem Kreml kooperiert und Serbiens Einfluss auf die Nachbarstaaten vergrößern will, nutzt jedoch die schwierige Situation für Nordmazedonien. Kürzlich lud Vučić Kovačevski und den neuen montenegrinischen Präsidenten Jakov Milatović zu einer Weinmesse nach Serbien ein. Die drei sangen: "Gib mir Wein, ich will schwelgen!", und Vučić schrieb auf sozialen Medien: "Es lebe die Freundschaft zwischen Montenegro, Nordmazedonien und Serbien!" (Adelheid Wölfl, 24.11.2023)