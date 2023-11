Liebe Leserin, lieber Leser,

Zumindest für eine Miniserie sollte der Stoff reichen: Was sich in den vergangenen Tagen rund um ChatGPT-Hersteller OpenAI abgespielt hat, sorgte weit über die Branche hinaus für einiges Aufsehen – aber auch Verwunderung. Dass eine Firma ihren eigenen Chef hinauswirft, damit eine Mitarbeiterrevolte auslöst und ihn schließlich darum bittet, wieder zurückzukehren, das ist selbst im an Dramen nicht gerade armen Silicon Valley einigermaßen ungewöhnlich. So ungewöhnlich, dass dies unweigerlich Fragen nach den wahren Hintergründen aufwirft. Also, was hat sich hinter den Kulissen abgespielt, dass es ausgerechnet beim Mediendarling unter den KI-Firmen so weit kommen konnte?

Außerdem: Die ukrainische Regierung hat eine im Land entwickelte Drohne vorgestellt, die nach eigenen Angaben weit hinter den feindlichen Linien operieren kann und immun gegen russische Störsender ist. Anfang der Woche stellte Vizepremier und Technologieminister Mychajlo Fedorow die Backfire genannte Drohne vor. Mit einer Reichweite von 35 Kilometern soll sie hinter die feindlichen Stellungen fliegen und "kolossale Verluste verursachen", wie Fedorow auf X, vormals Twitter, schreibt.

