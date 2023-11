Das Wiener Fin-Tech hat Insolvenz angemeldet. In einem Brief an Kunden ist von Fake-Gewinnen und Fehlinvestments die Rede

Das Wiener Fin-Tech Crypto Management GmbH ist insolvent und soll Kunden getäuscht haben. APA/dpa/Ina Fassbender

Das Wiener Fintech-Unternehmen Crypto Management GmbH hat vorige Woche Insolvenz angemeldet, künftig hat dort Masseverwalterin Ulla Reisch das Sagen. Davor hatte die Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA dem Kryptodienstleister die Registrierung entzogen, bei einer Vor-Ort-Prüfung gab es offenbar Mängel bei den Geldwäschepräventionsmaßnahmen, zu denen derartige Unternehmen verpflichtet sind.

Zudem brachte die FMA wie berichtet eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien ein, diese ermittelt auch schon, wie sie bestätigt hat. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Was in der 2017 von einem früheren Investmentbanker gegründeten Gesellschaft schiefgegangen sein soll, erschließt sich aus einer "schwierigen Nachricht", die Anfang November an die Kunden ging. Darin wird geschildert, dass die GmbH 2017 gegründet worden sei, um Kunden an der damaligen Welle der Kryptowährungen "partizipieren" zu lassen, in diesem Jahr sei die Entwicklung auch "sensationell" gewesen, Kunden und Gesellschaft hätten massive Zugewinne verbucht.

"Vorgetäuschte Gewinne"

2018 wurde das Unternehmen dann offenbar vom Kurssturz der Kryptowährungen mitgerissen, den Schaden von rund 290.000 Euro habe man "aus Kulanz" den Kunden gegenüber geschluckt – ohne dass das Unternehmen ein Verschulden getroffen hätte. In der Folge wurde es immer enger, "ein langanhaltender Bärenmarkt" habe über Jahre Erträge "mit jenen Coins, die noch werthaltig waren", verhindert.

Während es keine nennenswerten Einkünfte gegeben habe, seien aber leider die Kosten auf hohem Niveau geblieben, heißt es in dem Schreiben mit dem Titel "Ankündigung des Insolvenzverfahrens". Also habe ein Verantwortlicher begonnen, riskantere Geschäfte einzugehen – und "Gewinne vorzutäuschen". Die Hoffnung auf ein Investment, mit dem sich das Ruder herumreißen ließe, habe sich aber nicht erfüllt. Stattdessen habe sich die Einsicht eingestellt, dass die Werte von Kunden ohne deren Wissen und teilweise gegen bestehende Absprachen fehlinvestiert worden seien.

Reue und Schadensgutmachung

Man bereue das Geschehene zutiefst und werde sich nach Kräften bemühen, den Schaden wiedergutzumachen oder zumindest zu reduzieren, heißt es in dem Brief an die Kunden. Zudem habe man die Behörden eingeschaltet, es wurde also offenbar Selbstanzeige erstattet.

Der Eigentümer der Crypto Management galt Szene wie Medien als Krypto-Experte. 2022 wies die Gesellschaft ein negatives Eigenkapital von rund 142.000 Euro aus, 2018 minus 237.000 Euro. Am 10. Jänner findet am Handelsgericht Wien die erste Gläubigerversammlung statt. (Renate Graber, 24.11.2023)