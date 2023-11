Auf den ersten Blick ist nicht ganz klar, warum genau Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Metallindustrie streiten. Denn kaum ein Sektor in der heimischen Wirtschaft hat sich über die vergangenen Jahren so stark entwickelt wie die Industrie. Das Forschungsinstitut Wifo hat gerade erst eine Analyse dazu vorgelegt, wie sich die Produktivität in der österreichischen Industrie verändert hat. Dazu analysierten die Experten die Entwicklung der Lohnstückosten: Diese Kennziffer zeigt, wie hoch der Anteil der Arbeitskosten an einem Produkt ist, etwa an einer Maschine oder einem Auto.

Demnach ist Österreich laufend produktiver geworden als seine Mitbewerber in der EU: Die Lohnstückkosten in der Produktion sind über die vergangenen 20 Jahre leicht unter jenem der Mittwebwerber geblieben (siehe Grafik). Das liegt daran, dass Österreichs Industrie produktiver geworden ist. Und: Die Arbeitskosten pro Kopf legten in der Produktion in den vergangenen zehn Jahren weniger stark zu als in der EU. In der Union stiegen die Arbeitskosten pro Jahr seit 2012 um drei Prozent, in Österreich um 2,5 Prozent. Dementsprechend gut war lange Zeit die Gewinnlage. Noch im ersten Halbjahr 2023 wurden üppige Gewinne ausbezahlt.

Doch mit der Party ist es nun vorbei, sagt der Chef des Forschungsinstituts Wifo, Gabriel Felbermayr. Die Industrie ist heuer in eine Rezession gefallen, wie er mit Verweis auf ebenfalls aktuelle Wifo-Daten sagt. Insgesamt werden heuer weniger und Maschinen und Motoren hergestellt. Die Bruttowertschöpfung in der Branche lag heuer im ersten Halbjahr immerhin noch leicht, zwei bis drei Prozentpunkte, über dem Vorjahreswert. Bei dieser Berechnung werden alle Kosten für Vorleistungen abgezogen, womit der reine Produktionszuwachs in der Branche übrig bleibt. Diese zwei bis drei Prozent sind laut dem Wifo-Chef das, was zum Verteilen an die Arbeitnehmer da ist. Da die Wertschöpfung in der Industrie in den Vorjahren zulegte und Profite üppig geflossen sind, werde der Lohnabschluss deutlich über dem Wert liegen. Aber die volle Inflation abzugelten sei für die Industrie tatsächlich schwer. Sie habe die hohen Preissteigerungen nicht verursacht, müsse den Schlamassel nun aber ausbaden.

Bei den Metallern kommen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereits seit acht Wochen nicht weiter: Die Arbeitnehmer verlangten zuletzt 10,6 Prozent mehr Lohn. Die rollierende Inflation der vergangenen zwölf Monate, die laut der österreichischen Formel für Lohnverhandlungen relevant ist, lag bei 9,6 Prozent. Die Arbeitgeber boten zuletzt um die sechs Prozent mehr Gehalt an, plus eine Einmalzahlung über 1200 Euro. Das reicht der Gewerkschaft allerdings nicht, die bereits die zweite Woche streikt.

Hohe Gewinne bei den großen Playern

Felbermayr wird bei dem Gespräch am Donnerstag mit Journalisten auch gefragt, ob es den Arbeitgebern nicht viel eher grundsätzlich darum gehe, die Formel für Lohnverhandlungen in Österreich aufzubrechen: eben weil die Produktivität in den vergangenen Jahren stärker stieg als im Rest der EU. Schließlich deuten auch aktuelle Unternehmenszahlen größerer Betriebe nicht auf eine Krise hin. Die Voest etwa erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 rund 1,7 Milliarden Euro Gewinn. Das ist weniger als im Jahr davor, aber immer noch ein präsentabler Wert. Würde die Gewerkschaft ihre Forderung voll durchsetzen, würde das Ergebnis das Unternehmen um die 250 Millionen Euro kosten.

Felbermayr widerspricht jedoch: Es gebe keinen Automatismus, wonach in Österreich Lohnstückkosten in den kommenden Jahren weiter geringer steigen würden als jene in Deutschland oder Italien. An der Spitze war die Inflationsrate in Österreich im vergangenen Jahr um drei Prozentpunkte höher in der Eurozone, aktuell sind es zwei Prozentpunkte. Die Differenz werde bleiben, und das bereite ihm "Bauchschmerzen", weil à la longue die höheren Lohnabschlüsse, die daraus folgen, Probleme schaffen würden. "Wir können nicht permanent höhere Löhne haben, ohne mit Nachteilen im Wettbewerb zu rechnen", so Felbermayr. Das treffe dort zu, wo es internationalen Wettbewerb gibt: im Tourismus und in der Industrie. Im Handel dagegen sei ein Lohnabschluss deutlich einfacher möglich, weil hier Unternehmen ihre Kostensteigerungen im Regelfall an Kundinnen und Kunden weitergeben können. Die Folge wäre natürlich, dass der Inflationsdruck in Österreich länger stärker bleiben würde.

Neue Formel für Löhne

Diese Ausgangslage veranlasst Felbermayr dazu, eine Abkehr von der Benya-Formel zu verlangen. Diese besagt, dass die Lohnabgeltung die Inflation über die vergangenen zwölf Monate plus den Produktivitätsanstieg in der Gesamtwirtschaft beinhalten müsse. Felbermayr plädiert dafür, statt auf zwölf nur auf drei Monate abzustellen. Das ermögliche es, die aktuelle Inflationsentwicklung schneller in den Löhnen abzubilden. Aktuell gehen die Arbeitnehmer stark in Vorleistung, weil in ihren Löhnen ein Jahr die laufende Inflation gar nicht mitberücksichtigt wird.

Durch eine Verkürzung der Frist würde die aktuelle Inflation eine stärkere Berücksichtigung finden. Wobei Felbermayr das Prinzip, dass Einkommen nur einmal im Jahr steigen, beibehalten würde. Für das laufende Jahr schlägt Wifo einen Deal vor: Heuer könnte etwas unterhalb der rollierenden Inflation abgeschlossen werden, dafür im kommenden Jahr darüber. Das würde Arbeitnehmern im Schnitt mehr Geld lassen über zwei Jahre gerechnet, aber eben zweitverzögert, womit Unternehmen mehr Luft bliebe. Das Problem dabei freilich: Eine Zusage der Arbeitgeber, im kommenden Jahr höhere Löhne zu bieten, kann schnell zur Makulatur werden. (András Szigetvari, 24.11.2023)