An Sonderaktionen wie dem Black Friday kommt der Handel nicht mehr vorbei. Doch viel Geschäft fließt zu Onlinehändlern ins Ausland. IMAGO/Hesther Ng / SOPA Images

Der Black Friday hat sich als Einkaufstag etabliert, an dem mit Sonderrabatten versucht wird, Käufer anzulocken. Entstanden ist dieser Super-Einkaufstag in den USA. Warum er "schwarzer Freitag" heißt, dazu gibt es mehrere Theorien. Es soll die Polizei von Philadelphia gewesen sein, die 1966 diesen Einkaufstag so genannt hat, weil am Tag nach Thanksgiving viele Menschen freinehmen, in die Städte drängen – die Folge: Staus, überfüllte Straßen, belagerte Geschäfte. Für die Behörde ein schwarzer Tag.

Für die Händler ist dieser Tag zweifelsohne auch arbeitsintensiv, denn dieser Freitag läutet das traditionelle Weihnachtsgeschäft ein. Es ist die Chance für viele Händler, aus den roten Zahlen zu kommen und eben schwarze Zahlen zu schreiben. Auch daher könnte der Black Friday seinen Namen haben.

Der Shopping-Tag polarisiert

Fix ist jedenfalls, dass dieser Tag sich auch international als Shopping-Event etabliert hat. Rabatte hier, Sonderaktionen da. 48 Prozent der Österreicher wollen auch heuer am Black Friday zuschlagen. Die meisten kaufen an diesem Tag online. Es ist ein Tag, der vor allem von jüngeren Konsumenten genutzt wird, zeigt eine Umfrage vom Institut für Handel, Absatz und Marketing der Johannes-Kepler-Universität Linz. Für 62 Prozent der Befragten (16 bis 74 Jahre) bringt dieser Aktionstag Angebote zu niedrigen Preisen und für 48 Prozent glaubwürdige Angebote, um Geld zu sparen. 30 Prozent hingegen halten den Black Friday für unnötig, und 33 Prozent verleitet er nur dazu, Produkte zu kaufen, die gar nicht benötigt werden.

Rund 450 Millionen Euro wollen die Österreicher rund um den Black Friday laut der Umfrage ausgeben, das sind rund 20 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Der Jubel darüber hält sich im heimischen Einzelhandel aber zurück, fließt doch ein großer Teil dieses Geldes zu internationalen Onlineshops. Die Rabattschlacht bringt zudem die Margen im Handel zusätzlich unter Druck.

Wie gut das Weihnachtsgeschäft heuer läuft, wird sich erst zeigen. Fix ist, dass die Konsumenten durch die Teuerung und die gestiegenen Zinsen zusätzlich belastet sind. In den USA könnten vor allem die gestiegenen Zinsen für offene Beträge bei Kreditkarten zu einer Bremse werden. Der Finanzdienstleister Wells Fargo erwartet für das Weihnachtsgeschäft Zuwächse von vier bis fünf Prozent. Zieht man davon die Inflation ab, die in den USA zuletzt bei 3,7 Prozent gelegen hat, bleibt nicht mehr viel übrig. Dass sich auch betuchtere Kunden bereits zurückhalten, zeigten die Zahlen von Tiffany’s, Burberry oder LVMH, die enttäuscht haben. Auch der Dienstleistungssektor schwächt sich ab.

Restaurants als Barometer

Bestimmende Frage wird heuer auch sein, "wie viel von den Unterstützungsleistungen die während der Pandemie ausgeschüttet worden sind, noch bei den Konsumenten vorhanden sind, wie lange gestiegene Kosten und Zinsen abgefedert werden können", sagt Monika Rosen, Börsenexpertin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft und Marktexpertin bei E-Fundresearch.

Dass in Unternehmen wieder mehr gefeiert wird und nach der Pandemie verstärkt wieder in Restaurants gespeist wird, zeigen die dort guten Zahlen. "Ausgaben für Restaurants zählen zwar nicht zum klassischen Weihnachtsgeschäft, gelten aber als guter Indikator für die Stimmung der Konsumenten", sagt Rosen. Ob mit gutem Essen Geld für Weihnachtseinkäufe fehlt, wird sich zeigen. (Bettina Pfluger, 24.11.2023)