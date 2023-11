Die ukrainische Anwältin und Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwijtschuk bei einer Rede im Mai in Wien. APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwijtschuk, deren Center for Civil Liberties (CCL) 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, warnt davor, dass die russische Aggression gegen ihr Land in der Welt Schule macht und auch andere Staatslenker bei der Konfliktlösung künftig einfach auf Militärgewalt setzen. Ein solcher Trend "wird sichtbar", sagte sie am Donnerstag in Wien im Gespräch mit der APA.

Mit dem Ukrainekrieg "will (der russische Machthaber Wladimir) Putin die Welt überzeugen, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte Fake-Werte sind, die man nicht schützen kann". Putin wolle die Welt überzeugen, "dass ein Land mit schlagkräftiger Armee und Atomwaffen das Völkerrecht einfach so brechen kann", führte Matwijtschuk aus. "Wenn Russland Erfolg hat, wird das andere Führer ermutigen, dasselbe zu tun. Wenn wir eine Invasion Taiwans durch China verhindern wollen, müssen wir Putin stoppen."

Vor der großen Ukraine-Invasion der russischen Truppen Ende Februar 2022 sei diese Herangehensweise an Konflikte nur etwa in Syrien oder Afghanistan bekannt gewesen. "Nun sieht es die ganze Welt: Wenn wir nicht entschlossen dagegen vorgehen, werden wir uns in einer Welt wiederfinden, die für alle von uns gefährlich ist."

"Putin ist ein Feigling"

Dass Putin, wie angedroht Atomwaffen einsetzt, wenn er droht, den Ukrainekrieg zu verlieren oder wenn ihm die Zügel in Russland entgleiten, glaubt Matwijtschuk nicht: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin Atomwaffen gegen die Nato einsetzt. Putin ist ein Feigling, er wird nie den stärksten Gegner angreifen." Putin wolle den Ukrainekrieg mit der bloßen Drohung, Atomwaffen einzusetzen, gewinnen, nicht mit deren tatsächlichem Einsatz.

Putin fürchte nämlich um sein eigenes Leben, und er fürchte die Antwort, welche die Nato auf einen russischen Schlag mit Kernwaffen in der Ukraine geben würde. Die Ukraine als Nicht-Nato-Mitglied, für die naturgemäß die Beistandspflicht, wie sie innerhalb des Verteidigungsbündnisses besteht, nicht gilt, sei nur deswegen Moskaus Kriegsgegner, "weil sie (die Russen, Anm.) nur vermeintlich Schwächere angreifen. Er (Putin, Anm.) wird keine Atomwaffen einsetzen, sondern dasselbe tun, was er schon in Butscha getan hat", verwies die Menschenrechtsaktivistin auf den Vorort von Kiew, wo russische Truppen im April des Vorjahres 1400 Zivilisten getötet haben sollen.

Matwijtschuk: "Wenn Putin das klare Signal bekommt, dass er mit Atomwaffen eine rote Linie überschreitet, wird er sie nicht einsetzen. Wenn es Zweifel über eine klare Antwort gibt, wird er sie einsetzen."

Die 40-jährige Matwijtschuk ist Juristin. Das Zentrum für Bürgerliche Freiheiten (Center for Civil Liberties/CCL), das sie leitet, wurde 2007 in Kiew von den Chefs mehrerer Menschenrechtsgruppen aus dem Raum der ehemaligen Sowjetunion gegründet. Die Organisation setzt sich für die Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen etwa rund um die prowestlichen Euromaidan-Proteste 2013/14 in Kiew oder in den russisch besetzten Teilen der Ukraine ein. Sie engagierte sich auch für eine Reform des ukrainischen Strafrechts und führt Menschenrechtsschulungen durch. Das CCL und Matwijtschuk wurden unter anderem auch mit dem "Right Livelihood Award" ausgezeichnet. Matwijtschuk hält sich dieser Tage zum Forbes Women's Summit in Wien auf. (APA, 23.11.2023)