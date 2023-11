Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach zu Beginn des Parteitages zur Grünen Basis. IMAGO/Chris Emil Janssen

Ricarda Lang, Co-Parteichefin der deutschen Grünen, ist meist gut gelaunt. Auch kurz vor dem Parteitag der Grünen, der am Donnerstag am frühen Abend startete, betonte sie: "Ich bin zuversichtlich, dass es gut wird. Am Ende gehen wir geschlossen raus." Doch sie räumte auch ein, dass "gut" nicht automatisch "gemütlich" bedeute.

Vier Tage lang sitzen die Grünen in Karlsruhe zusammen – ausgerechnet in der Stadt, in der auch das Bundesverfassungsgericht beheimatet ist, das der Ampel gerade so viele Qualen bereitet. Vier Tage - so lange hat noch nie eine "Bundesdelegiertenkonferenz", wie das Treffen unter dem Motto "Machen, was geht" korrekt heißt, gedauert. Es gibt auch einiges zu erledigen: Neuwahl des Vorstandes, Aufstellung der Liste für die EU-Wahl im Juni 2024, Beschluss des Wahlprogrammes.

Einfach wird dieser Parteitag nicht. Denn es herrscht Streit beim Thema Migration, es fehlen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Milliarden im Haushalt, zudem gibt die Ampel aus SPD, Grünen und FDP ein desolates Bild ab. Und kurz vor Beginn des Parteitages hat Finanzminister Christian Lindner auch noch erklärt, 2023 die Schuldenbremse doch aussetzen zu wollen.

Gegen "Kaputtsparen"

Langs Co-Parteichef Omid Nouripour spricht über all das zunächst lieber nicht, sondern über die EU, dass man in Deutschland Antisemitismus bekämpfen und die Ukraine weiter unterstützen müsse.

Dann meint er doch: "Natürlich haben wir auch sehr viel zu tun in unserem eigenen Land." Zum Urteil des Verfassungsgerichts, dass die Finanzplanung der Ampel schwer erschüttert hat, sagt Nouripour: "Wir werden Lösungen finden, alle müssen sich bewegen." Er fordert eine Reform der Schuldenbremse und betont: "Kaputtsparen geht nicht."

Kritik übt er an der CDU, die in Karlsruhe die Klage eingereicht hat. Diese wolle "mehr die Niederlage der Regierung als das Wohl des Landes" und sei somit "nicht mal oppositionsfähig".

Nouripour bekommt viel Applaus, aber noch mehr Beifall gibt es für den Grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, der ebenfalls seine Empörung über das Frohlocken der Union nach dem Richterspruch betont. Die CDU, meint er auch, sei "eine Partei von gestern mit einem Vorsitzenden von vorgestern".

Den Boxkampf gewinnen

Anders als sonst liest Habeck seine Rede zunächst zum Teil vom Blatt ab. Man merkt ihm die Strapazen der vergangenen Tage an. Aber er gibt sich kämpferisch und fordert die Grüne Basis zum Durchhalten auf. "Wir halten Deutschland auf Kurs. Wir haben die Folgen der Pandemie geerbt", sagt er. Und wenn nun Geld fehle, dann werde man auch Lösungen finden, denn: "Unsere Ideologie heißt Wirklichkeit."

Auch er fordert eine Reform der Schuldenbremse, da diese nicht mehr in die Zeit passe: "Mit der Schuldenbremse wie sie ist haben wir uns freiwillig die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Und so wollen wir einen Boxkampf gewinnen? Die anderen wickeln sich Hufeisen in die Handschuhe – wir haben noch nicht mal die Arme frei."

Er warnt jene bei den Grünen, die sich gegen jegliche Änderungen in der Asylpolitik stellen: "Es wird eine schwierige Debatte." Und man werde "schwierige Entscheidungen" treffen müssen. Dies sei aber notwendig, "um die Akzeptanz des Asylrechts zu erhalten".

Kaum ist er mit seiner Rede, die immer leidenschaftlicher wurde, fertig, da springen die Delegierten auf, es gibt Standing Ovations. Habeck wirkt erleichtert, es gibt Umarmungen von Ricarda Lang, auch von Außenministerin Annalena Baerbock. Zu ihr gilt Habecks Verhältnis als eher distanziert.

Für den Moment herrscht gute Stimmung. Aber der Parteitag dauert ja noch bis Sonntag. Die Grüne Jugend möchte einen Antrag einbringen, der die Parteispitze verpflichtet, keinen „weiteren Asylrechtsverschärfungen" zuzustimmen, etwa der Kürzung von Sozialleistungen für Geflüchtete oder die Unterbringung von Flüchtenden in Lagern an den EU-Außengrenzen. Doch auf ersteres haben sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder verständigt, zweiteres prüfen sie.

"Werbeagentur für schlechte Kompromisse"

Und da ist auch noch ein Brandbrief der Basis, den mehr als 500 Grüne unterschrieben haben. Sie erklären, dass sie sich anfangs gefreut haben, als die Grünen 2021 in die Bundesregierung kamen: "Endlich eine Partei in der Regierung, die die Klimakrise ernst nimmt, die wertebasierte Migrationspolitik vorantreibt und wirklich einen Unterschied macht."

Aber dann hätten sich die Grünen auf viele schmerzhafte Kompromisse eingelassen: Räumung des Braunkohledorfes Lüzerath, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, eine zu geringe Kindergrundsicherung, ein zu niedriges Bürgergeld. Frustriert heißt es: "Manchmal erscheint es uns, als ob die Grünen von einer Partei für echte Veränderung zu einer Werbeagentur für schlechte Kompromisse geworden sind."

Man beklagt außerdem fehlende Mitsprache: "Uns kommt es immer häufiger so vor, als ob es keinen Raum mehr für Kritik oder konstruktive Debatte gibt." Zumindest in den kommenden Tagen ist die Gelegenheit dafür da. Von Freitag auf Samstag etwa will man bis drei Uhr Früh zusammensitzen. (Birgit Baumann aus Berlin, 23. November 2023)