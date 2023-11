Derzeit konsumiert die Weltbevölkerung jährlich rund 300 Millionen Tonnen Fleisch. Was bringen also Ersatzprodukte und essen wir bald Insekten und Fleisch aus dem Labor?

Frage: Werden wir in Zukunft noch viel Fleisch essen?

Derzeit konsumiert die gesamte Weltbevölkerung rund 300 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr. Zwar entscheiden sich zumindest hierzulande immer mehr Menschen dazu, kein Fleisch mehr zu essen, trotzdem steigt der weltweite Fleischkonsum weiter an. Glaubt man den Prognosen der Uno-Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation (FAO), könnte die Fleischproduktion bis 2050 im Vergleich zu heute noch einmal doppelt so groß werden. Verantwortlich dafür seien nicht nur die wachsende Weltbevölkerung, sondern auch das steigende Einkommen in Subsahara-Afrika, China und Indien sowie billiges Fleisch aus Massentierhaltung.

Frage: Könnte künftig die gesamte Fleischproduktion biologisch sein?

Biologische Tierhaltung bedeutet, dass Tiere mehr Auslauf im Freien haben, dass sie naturbelassenes Futter bekommen und bestmöglich keine Antibiotika oder andere Medikamente erhalten. Die biologische Tierhaltung ist zwar besser für das Tierwohl, beansprucht aber eine große Fläche landwirtschaftlicher Böden. Weltweit entfallen laut dem UN-Umweltprogramm (UNEP) rund 78 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf die konventionelle und biologische Tierhaltung.



Die gesamte Weltbevölkerung bei steigendem Fleischkonsum biologisch zu ernähren wäre nicht möglich. Schon 2017 kam eine Studie zu dem Ergebnis, dass eine biologische Landwirtschaft nur dann die gesamte Weltbevölkerung ernähren könnte, wenn diese gleichzeitig weniger Fleisch isst und weniger Lebensmittel verschwendet.



Frage: Können Fleischersatzprodukte irgendwann den Fleischkonsum ersetzen?

Zumindest in Europa haben Fleischersatzprodukte längst den Markt erobert. Es gibt eine Vielzahl an Alternativen, die aus Soja, Tofu, Seitan, Pilzen, Erbsen oder Bohnen hergestellt werden und die im Vergleich zu Fleischprodukten meist viel weniger Treibhausgase verursachen. Fleischalternativen sollen auch die wachsende Gruppe der sogenannten Flexitarier ansprechen, also jene Menschen, die gelegentlich Fleisch essen, aber immer wieder bewusst darauf verzichten.

Laut einer Studie der Unternehmensberatung PwC könnten pflanzliche Fleischersatzprodukte bis 2030 weltweit 26 Milliarden Euro Umsatz erzielen – heute macht die Sparte neun Milliarden Euro Umsatz. Trotzdem hinken die Ersatzprodukte noch deutlich hinterher: Auf dem Fleischmarkt werden derzeit rund 1,3 Billionen Euro Umsatz pro Jahr erwirtschaftet.

Frage: Werden wir uns bald vermehrt von Insekten ernähren?

Insekten gelten für einige Fachpersonen als vielversprechende Proteinquelle der Zukunft. Zudem ist die Insektenzucht im Vergleich zur Massentierhaltung umwelt- und klimafreundlicher. Trotzdem wird Insekten kein allzu großer Anteil bei der künftigen Ernährung prognostiziert. Einerseits wollen vor allem Menschen im Westen laut Studien Insekten nicht in den täglichen Speiseplan integrieren. Andererseits gibt es neben Insekten eine Vielzahl anderer Proteine und Fleischersatzprodukte, die ebenfalls die gewünschten Nährstoffe liefern können.

Im Vergleich zu herkömmlicher Viehwirtschaft verbraucht Laborfleisch wesentlich weniger Fläche, da es weder Tierhaltung noch Futtermittelanbau mehr braucht. Getty Images/iStockphoto

Frage: Was ist eigentlich "Laborfleisch"?

Laborfleisch – sogenanntes kultiviertes Fleisch oder In-vitro-Fleisch – wird im Labor aus gezüchteten Zellkulturen hergestellt. Meist wird dafür zunächst einem Tier Muskelgewebe entnommen. Aus diesem Gewebe werden Stammzellen gewonnen, die dann unter kontrollierten Bedingungen in einem Bioreaktor vermehrt werden und später auf einem Trägergerüst zu einer größeren Masse zusammenwachsen.

Frage: Kommt dieses kultivierte Fleisch ohne Tierleid aus?

Der Vorteil von kultiviertem Fleisch ist laut den Forschenden, dass es für die Herstellung meist zu keinem Tierleid kommt. Zwar sei früher Kälberserum als Nahrung der Stammzellen verwendet worden – also das Blut lebender Föten. Mittlerweile gibt es laut Wissenschafterinnen aber eine Reihe von vielversprechenden Alternativen. Auch der Flächenverbrauch fällt im Vergleich zu herkömmlicher Viehwirtschaft gering aus, da es weder Tierhaltung noch Futtermittelanbau mehr braucht.

Frage: Ist kultiviertes Fleisch nachhaltiger?

Es gibt bei kultiviertem Fleisch noch ein paar offene Fragen: Bis jetzt ist der Energieverbrauch bei der Herstellung nach wie vor hoch. Sofern die Energie nicht aus erneuerbaren Energien kommt, könnte der CO2-Fußabdruck von kultiviertem Fleisch mitunter sogar höher sein als von konventionellem Fleisch.

Frage: Schadet kultiviertes Fleisch der Gesundheit?

Auch die gesundheitlichen Auswirkungen von kultiviertem Fleisch sind noch wenig erforscht, da es bisher keine Untersuchungen über einen Zeitraum von vielen Jahren gibt. Zumindest bei konventionellem Fleisch sind dessen negative Auswirkungen auf Herz und Kreislauf aber bereits seit Jahrzehnten bekannt.

Frage: Kann man Laborfleisch bereits kaufen?

In Singapur und in den USA wird seit kurzem kultiviertes Fleisch auch in kleinen Mengen in Restaurants angeboten. Bis kultiviertes Fleisch tatsächlich größere Mengen an herkömmlichem Fleisch ersetzen wird, könnte es noch einige Zeit dauern. Einerseits fehlt es in vielen Ländern an Genehmigungen, damit Unternehmen ihr kultiviertes Fleisch am Markt verkaufen dürfen – das ist beispielsweise in der EU der Fall. Andererseits lässt sich kultiviertes Fleisch aufgrund fehlender Infrastruktur derzeit nur in sehr kleinen Mengen herstellen. (Jakob Pallinger, 24.11.2023)