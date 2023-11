Gibt es bald Heimchen statt Hendl? Wohl kaum. imago images/mhphoto

Was werden wir in Zukunft essen? Diese Frage wird seit Jahren durch den Diskurs-Fleischwolf gedreht. Jedes Mal aufs Neue kommen Theorien, Lösungsvorschläge und Trends auf den Tisch. Die einen sehen das Heil im Umstieg auf Insekten als Fleischalternative. Das Noma in Kopenhagen, das mehrmals zum besten Restaurant der Welt gekürt wurde, tischte beispielsweise Amazonas-Ameisen mit Zitronengras auf. In Südostasien werden Krabbeltiere ohnehin als Streetfood verkauft.

Hierzulande ist man mit Insekten eher zurückhaltend. Heimchen statt Hendl? Dafür entscheidet sich niemand freiwillig. Andere schwören auf Fleisch aus dem Labor. Das wird mittlerweile von Top-Köchinnen und -Köchen verarbeitet. Es schmeckt also. In Österreich wurde vor kurzem Lachs aus dem 3D-Drucker (hergestellt aus Pilzproteinen) lanciert. Aber bis auf einzelne Leuchtturmprojekte ist die Produktion des Kunstfleisches noch sehr aufwendig und kostspielig.

Vielleicht liegen einfach jene richtig, die gänzlich auf Fleisch verzichten. Gemüse ist das neue Fleisch! Das wäre deutlich unkomplizierter, und man erspart sich die Suche nach einem künstlichen Ersatz.

Die Trends der Zukunft, sie sind vielfältig. Doch von welcher Zukunft sprechen wir? Von den nächsten fünf Jahren? Dann werden pflanzliche Ersatzprodukte mit Fleisch konkurrieren. Konsistenz und Geschmack der Plant-based-Produkte haben in den vergangenen Jahren Quantensprünge gemacht. Doch da geht noch mehr. In den nächsten 15 Jahren? Mischprodukte aus Fleisch und Insekten, wie sie heute bereits als Burgerpattys angeboten werden, könnten sich massentauglich etabliert haben. Etabliert, aber nicht durchgesetzt. Denn das Fleisch werden wir vermutlich nicht so schnell los. In 50, 100 Jahren vielleicht. Aber das erleben unsere Mägen nicht mehr. (Kevin Recher, 24.11.2023)