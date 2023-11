Die Erfinderin der Ernährungspyramide wollte, dass Schwedinnen und Schweden weniger Butter essen. In ihrem Modell bildeten neben der Margarine Brot, Kartoffeln, Käse und Milch die Basis

Das Konzept der Ernährungspyramide ist simpel: Je weiter oben ein Lebensmittel abgebildet ist, desto ungesünder ist es. getty images/Gleb Kosarenko

Viele kennen die Ernährungspyramide noch aus der Schulzeit: Ganz unten waren – zumindest Anfang der 2000er-Jahre – Kohlehydrate, die sich in Brot, Erdäpfeln, Nudeln finden. Es folgten Obst und Gemüse, dann Proteine, wie Käse, Eier, Fleisch und Fisch. Und ganz oben: Öl und Zucker. Was unten abgebildet ist, kann man ohne schlechtes Gewissen genießen, je weiter oben, desto ungesünder.

Seitdem die Pyramide von der schwedischen Köchin Anna-Britt Elisabet Agnsäter in den Siebzigern erfunden wurde, hat sie sich stark gewandelt und bekam immer mehr Untergruppen. Agnsäters Pyramide gliederte sich in Milch, Käse, Margarine, Brot, Getreide und Kartoffeln als Basis. Es folgten Gemüse und Obst, und an der Spitze kamen Fleisch, Fisch und Eier. Aber: Warum Margarine? Agnsäter beobachtete, wie Schwedinnen und Schweden nach Ende der Rationierungen aufgrund des Krieges mehr Butter aßen. Sie wollte Schwedinnen und Schweden dazu bewegen, weniger ungesundes Fett zu essen, und sah Margarine als gesunde Alternative.

In den USA wurde die Ernährungspyramide inzwischen abgeschafft. Sie gilt als veraltet. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit arbeitet in Österreich sehr wohl noch mit der Ernährungspyramide – mit dem Original hat sie aber nicht mehr viel zu tun, die Margarine hat keinen eigenen Platz mehr. (Isadora Wallnöfer, 23.11.2023)