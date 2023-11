Unser Kollege wünscht sich die Zeiten zurück, in denen der See noch nicht komplett verbaut war - auch wenn es damals am am Wochenende ein bisserl fad war

Als ich Mitte der 1990er-Jahre in Breitenbrunn am Neusiedler See noch als Segellehrer jobbte, ging mir nicht und nicht ein, warum man aus dieser herrlichen Gegend nicht viel mehr herausholte. Es gab nur ein italienisches Lokal in Neusiedl am See, am Hauptplatz, und das war nicht besonders gut. Am Montag waren sowieso alle Gasthäuser zu, und ich musste fürs Abendessen zum Heurigen fahren, wo ich dann vom Hügel aus über den ganzen See schauen konnte.

Der Yachthafen von Mörbisch, wo es heute gleich mehrere Lokale am Wasser gibt. Guido Gluschitsch

Ansprechende Lokale, wo man sich die Nacht um die Ohren hauen konnte, gab es nicht. Oder sie waren so weit weg, dass man mit dem Auto fahren musste, womit der Vorsatz, sich die Nacht um die Ohren zu hauen, eh schon wieder beim Teufel war.

Ich saß viele Abende am Heck des kleinen, kargen Bootes, in dem ich während der Saison schlief, und schaute auf das Wasser. Ich las viel, ging spazieren und hing, wenn ich keine Arbeit hatte, meinen Gedanken nach.

Schickimicki und Glitzerklunker

Inzwischen existiert kaum noch ein Fleckerl am See, das nicht dem Massentourismus geopfert wurde. In Mörbisch gibt es gleich mehrere Lokale direkt am Wasser, und wer dort wohnt, muss sich zur Festspielzeit seine Termine nach der An- und Abreise der Gäste richten, denn die Straße ist dann zu. Rust ist auf den ersten Blick eh nur mehr ein Restaurant mit großem Parkplatz auf der einen, Bootsanlegeplätzen auf der anderen Seite. Neusiedl am See wurde zum Schickimicki-Strand, und Breitenbrunn ist inzwischen fast fertig zum Glitzerklunker-Bad umgebaut. Das noch halbwegs idyllische Purbach könnte bald folgen – Pläne für einen touristischen Ausbau soll es ja geben. Nicht mehr lang, und das hippe Podersdorf wird der urigste Fleck am Neusiedler See sein.

In meiner Jugend hätte mir das sehr gefallen: viele schöne Leute, die sehr wichtig sind. Heute wünsche ich mir den See zurück, wie er damals war – ein bisserl fad. (Guido Gluschitsch, 24.11.2023)