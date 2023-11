Am Arlberg soll am Wochenende teils mehr als ein Meter Schnee fallen, aber auch in tiefen Lagen ist Schnee in Sicht

Am Wochenende wird Schnee erwartet. IMAGO/Bernd März

Am Wochenende soll es in mehreren Teilen Österreichs teils bis in tiefe Lagen schneien. Das geht aus einer Presseaussendung des unabhängigen Wetterdiensts Ubimet mit Sitz in Wien hervor. Demnach erfasst am Freitag laut Experten der Österreichischen Unwetterzentrale eine Kaltfront den Alpenraum. In der neuen Woche soll sich das frühwinterliche Wetter fortsetzen.

Schnee ab Freitag

Liegt die Schneefallgrenze am Freitag zunächst in gut 1.000 Metern, soll diese laut Ubimet-Aussendung in der zweiten Tageshälfte sinken – in der Nacht sogar bis in die Tallagen.

Für Freitagnacht und Samstag wird vom Arlberg bis in die nördliche Obersteiermark anhaltender Schneefall erwartet, wobei Samstagvormittag die Intensität voraussichtlich vorübergehend nachlassen wird. "Vor allem im Arlberggebiet sowie von den Kitzbüheler Alpen bis ins Innere Salzkammergut kommen einige Zentimeter Schnee zusammen", wird Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale, in der Aussendung zitiert. In Oberösterreich ist laut Aussendung auch in tiefen Lagen Schnee in Sicht. Im Süden und Osten sieht es dagegen anders aus. Hier seien zunächst nicht mehr als ein paar Flocken zu erwarten. Für Sonntag werden im Norden und Osten Schneeschauer angekündigt, im südlichen Wiener Becken könne eine dünne Schneedecke zustande kommen.

Rund ein Meter Neuschnee am Arlberg in Sicht

Von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag soll am Arlberg in Lagen oberhalb von etwa 1000 Meter teilweise mehr als ein Meter Neuschnee fallen. "Auch sonst ist in den Nordalpen oberhalb von etwa 1000 Meter bis zu ein halber Meter Schnee in Sicht, und auch in den größeren Tallagen wie dem Inntal und dem Ennstal kommt es zu einer markanten geschlossenen Schneedecke", so Spatzierer.

Im Flachland seien vor allem in Oberösterreich circa fünf Zentimenter zu erwarten – in Richtung Alpenrand auch zehn. Im östlichen Flachland seien ab Sonntag vorübergehend ein paar Zentimeter Nassschnee möglich.

In der Aussendung wird zudem vor einer zunehmenden Lawinengefahr im Hochgebirge gewarnt. Das frühwinterliche Wetter soll über das Wochenende hinaus anhalten. (red, 24.11.2023)