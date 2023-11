Jetzt anhören: 2013 wird der politische Nobody Thomas Schellenbacher Abgeordneter für die FPÖ. Haben ukrainische Oligarchen dafür Millionen an die Freiheitlichen gezahlt?

Der niederösterreichische Geschäftsmann Thomas Schellenbacher kauft 2012 das Grand Hotel Panhans am Semmering, doch im Hintergrund sind ukrainische Oligarchen die eigentlichen Investoren. 2013 schlägt der Unternehmer Schellenbacher dann einen neuen Karrierepfad ein – er geht in die Politik. Ohne jede politische Erfahrung zieht er für die FPÖ ins Parlament ein. Die Umstände sind brisant – drei Mandatare vor ihm auf der Liste müssen dafür auf ihren Platz im Nationalrat verzichten. Der Verdacht steht im Raum, dass wieder Thomas Schellenbachers ukrainische Bekannte dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben.

In dieser Folge von "Inside Austria" geht es um den mutmaßlichen Kauf eines Nationalratsmandats, wobei Oligarchen zehn Millionen Euro an die FPÖ gezahlt haben sollen. Wir erzählen, wieso die Causa bis heute so brisant ist und was die zehn Millionen Euro mit jenen Sporttaschen voll Bargeld zu tun haben könnten, die einst im Kofferraum von Heinz-Christian Strache fotografiert worden sind. (red, 25.11.2023)

In dieser Folge zu hören: Oliver Das Gupta (Autor beim "Spiegel" und beim STANDARD), Fabian Schmid (Leitender Redakteur Investigativ beim STANDARD), Michael Nikbakhsh (Autor beim STANDARD, Podcast "Die Dunkelkammer"); Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp, Skript: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp; Redigat: Zsolt Wilhelm und Jannis Schakarian; Gestaltung und Produktion: Christoph Neuwirth