In einer Aussendung wurde ein 30-Minuten-Takt zwischen Karslplatz und Wiener Neudorf angekündigt. Auch untertags soll es Änderungen geben

Im Nachtverkehr werden die gleichen Fahrausweise wie im Tagverkehr gelten, heißt es. WLB / Johannes Zinner

Wien/St. Pölten – Die Badner Bahn ist ab 10. Dezember am Wochenende und vor Feiertagen auch in der Nacht durchgehend unterwegs – und zwar vom Wiener Karlsplatz bis Wiener Neudorf. Das teilte die Betreibergesellschaft, die Wiener Lokalbahnen, in einer Aussendung mit. Angekündigt wurde ein 30-Minuten-Takt.

Videoüberwachung und Sicherheitspersonal

Zum Einsatz kommen laut den Betreibern Züge mit Videoüberwachung. Zudem wird im Nachtverkehr auch Sicherheitspersonal in den Zügen mitfahren. Spezielle Tickets müssen nicht gekauft werden, es gelten die gleichen Fahrausweise wie im Tagverkehr, betonte man.

Auch tagsüber wird es Änderungen geben. Konkret sollen mehr Doppelgarnituren zum Einsatz kommen. Auch die Frequenz wird in der Morgenspitze erhöht. (APA, 24.11.2023)