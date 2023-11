Sam Altman vertritt die Ansicht, dass KI-Modelle schnell entwickelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten. AP/Eric Risberg

In der vergangenen Woche schien die internationale KI-Szene nur ein einziges Thema zu kennen: Sam Altman. Der Gründer und CEO von OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, war zunächst entlassen worden, woraufhin andere CEOs für jeweils wenige Tage das Ruder übernahmen. Zwischendurch bot Microsoft, ein Teileigentümer von OpenAI, Altman einen hochrangigen Job in der KI-Entwicklung an. Allerdings wollten Altmans Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Abgang nicht hinnehmen und erklärten in einem offenen Brief, dass sie ebenfalls kündigen würden, sollte Altman nicht zurückkehren. Am Mittwoch schließlich nahm er seinen alten Job wieder an.

Während diese Ereignisse durchaus Potenzial für das Drehbuch eines Hollywoodfilms haben und das Web mit zahlreichen mehr oder weniger lustigen Memes geflutet wurde, blieb eine Frage weitgehend unbeantwortet: Was war eigentlich der Grund für den radikalen Schritt? So hieß es zunächst noch, dass Altman "nicht immer ehrlich in seiner Kommunikation" gewesen sei. Nach Altmans Rückkehr änderte sich die Erzählung. Das Drama stehe sinnbildlich für das Tauziehen zweier Denkschulen in der KI-Szene: Die einen – wie Altman – wollen die KI-Entwicklung möglichst schnell vorantreiben und neue Versionen der Öffentlichkeit zugänglich machen, die anderen sprechen sich für mehr Vorsicht und detaillierte Prüfungen vor der Markteinführung neuer Produkte aus.

Durchbruch in der KI-Forschung

In diesem Kontext machten auch Berichte die Runde, der Streit habe sich um die Entwicklung einer "Superintelligenz" gedreht – womit in den Köpfen diverser Beobachter wieder Bilder aus den "Matrix"- und "Terminator"-Filmen auftauchten. Tatsächlich handelt es sich bei der Entwicklung von Q* (ausgesprochen: Q-Star) zwar um keine existenzielle Bedrohung für die Menschheit, sehr wohl aber um einen beachtlichen Durchbruch, wie mein Kollege Andreas Proschofsky erklärt: Q* kann einfache Mathematikprobleme lösen, ohne diese zuvor samt Lösung gesehen zu haben.

Das mag trivial klingen, ist aber eigentlich eine große Sache. Denn oft wird vergessen, dass bestehende Large Language Models (LLMs) kein eigenes Logikverständnis haben, sondern bloß Wörter nach einem Wahrscheinlichkeitsmodell aneinanderreihen. Ähnliches gilt auch für andere Modelle der generativen KI. Modelle wie Q* sollen nun neue Möglichkeiten schaffen.

Was sonst noch geschah

Untergegangen sind in dieser Aufregung hingegen andere Entwicklungen, die aber ebenfalls Wind in die internationale KI-Szene bringen. Dazu gehört etwa, dass sich die Regierungen der drei größten EU-Staaten – Deutschland, Frankreich und Italien – auf eine gemeinsame Position zum Thema KI-Regulierung geeinigt haben. Sie plädieren dafür, dass große und auch kleine Anbieter verbindliche Selbstverpflichtungen eingehen sollen. Sanktionen sollen jedoch vorerst nicht verhängt werden. Werden aber nach gewisser Zeit Verstöße gegen den Verhaltenskodex festgestellt, so soll auch ein Sanktionssystem etabliert werden. Die Festlegung auf eine gemeinsame Position dürfte wohl auch die aktuellen Verhandlungen zum AI Act prägen.

Eine ganz andere Baustelle ist das Personalwesen in Unternehmen. Hier hat sich meine Kollegin Natascha Ickert angesehen, wie Chatbots in der Personalverwaltung eingesetzt werden können. Eine Möglichkeit ist eine Beratung im Bewerbungsprozess, Potenzial liegt außerdem im Onboarding und in der automatisierten Beantwortung einfacher Fragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Alltag.

Im Netz wiederum sorgt derzeit ein Tool namens LCM-Lora für Aufsehen, das in Echtzeit aus simplen Skizzen komplexe Kunstwerke erschaffen kann. Und um den Bogen wieder zum Anfang dieses Textes zurück zu spannen, sei abschließend noch eine kleine, aber feine Neuerung bei OpenAI genannt: ChatGPT, der ursprüngliche Auslöser der weltweiten KI-Euphorie, kann nun auch im kostenlosen Modell per Spracheingabe bedient werden. (Stefan Mey, 25.11.2023)