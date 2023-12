Beim Thema Selbstorganisation kann ich mitreden. Bücher habe ich zum Beispiel für jede Gelegenheit. Ich habe Nachtkastlbücher – bevorzugt spannend, damit ich nicht gleich nach drei Sätzen einschlafe. Ich habe Urlaubsbücher – gern die großen Dramen. Aktuelle Neuerscheinungen gehören zur Kategorie Sonntagnachmittagsbücher – damit ich mitreden kann. Berghüttenbücher wähle ich nach Größe und Schwere aus, weil sie beim Aufsteigen nicht ins Gewicht fallen dürfen. U-Bahn-Bücher wiederum können um eine Spur schwerer sein, sind aber idealerweise in kurze Kapitel geteilt.

Jenny Odells Zeit finden ist ein U-Bahn-Buch, obwohl es den Anforderungen überhaupt nicht entspricht. Das Buch hat 440 Seiten, und die Abschnitte sind so lang, dass selbst Fahrten zwischen Landstraße und Ottakring dafür nicht reichen. Ich habe es trotzdem nicht weggelegt, sondern im Odell’schen Sinne dafür Zeit gefunden.

Jenny Odell, "Zeit finden". € 29,50 / 440 Seiten. C. H. Beck, München 2023

"Gewonnene Zeit" würde Odell als Nutzen nicht akzeptieren. Das setzt die Gleichung "Zeit ist gleich Geld" voraus. Ein Denken, das Odell bis ins Detail zerlegt. Sie beschreibt, wie es so weit kommen konnte, dass Zeit aus 24 austauschbaren Stunden besteht, die von Arbeits- und Sinnstiftungsindustrien derart in Beschlag genommen wird, sodass am Ende nichts übrig bleibt.

Besonders angetan haben es Odell die Zeitmanager, "productivity bros" nennt sie diese Typen, die vorgaukeln, ganz viel Zeit zu haben, wenn wir sie nur recht ordentlich einteilen. Solche Effizienzbeschleuniger sind ausschließlich am vitalen kapitalistischen System interessiert. Den realen Kontext jener, die ihre Zeit "sinnvoller" nützen sollen, ignorieren sie komplett. Als Blendwerk entlarvt Odell vermeintliche Gegenbewegungen – etwa den Slow-Trend – als Privileg der Besitzenden, die sich Zeit leisten können. Wer nicht dazugehört, müht sich weiter ab.

Neben ihrer Tätigkeit als Lehrende ist die 37-jährige US-Autorin eine emsige Künstlerin und hat damit selbst ein begehrtes Ziel erreicht: über die eigene Zeit bestimmen zu können. (Doris Priesching, 2.12.2023)