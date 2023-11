Das Bild links zeigt Verkäuferinnen auf einem Wiener Markt im Jahr 1910 imago images/KHARBINE-TAPABOR

Soll das Trinkgeld abgeschafft, ein Kind mit "Guten Tag" oder doch eher "Küss die Hand" grüßen und die Straßenbahn in Zeiten der Tuberkulose ordentlicher geputzt werden? Es sind Fragen des Alltags zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Stefan Franke in einem Buch zusammengetragen hat. In Ein bisserl schimpfen, ein bisserl räsonieren hat sich der Autor, der viel mit historischen Zeitungen arbeitet, durch Leserbriefe gewühlt, konkreter: durch Beschwerdebriefe. Sie wurden in der Wochenzeitung Wiener Hausfrau veröffentlicht und geben ein Bild über Ärgernisse zu jener Zeit.

STANDARD: Warum haben Sie ausgerechnet die bürgerliche Wochenzeitung "Wiener Hausfrau" für Ihre Schimpfrecherche gewählt?

Franke: Die Zeitung ist eine Goldgrube, wenn man Einblicke ins Leben von anno dazumal haben möchte. Das Alltagsleben kommt gut durch. Es zeigt das echte Leben von damals – abseits der bekannten Klischees. Das bringt einem die Menschen von damals näher, sie werden total lebendig. Bei mir trifft die Zeit ziemlich genau meine Urgroßelterngeneration, von der ich eigentlich überhaupt nichts weiß.

STANDARD: Worüber haben sich die Wienerinnen und Wiener damals am meisten beschwert?

Franke: Es waren keine Beschwerden über soziale oder politische Missstände, sondern eher kleine Gedankenlosigkeiten von anderen Menschen, die eine negative Konsequenz für sie selbst hatten: die Sitznachbarn im Theater, die tuscheln oder Bonbons aus knisternden Konfekttüten essen. Oder wenn die Passanten beim Wasserbesprenkeln der Straßen nass werden.

„Ein bisserl schimpfen ein bisserl räsonieren. Leserbriefe anno dazumal. Die perfekte Melange aus Wiener Charme und Wiener Grant“ von Stefan Franke ist im Ueberreuter Verlag erschienen. Ueberreuter Verlag

STANDARD: Wien wird ja gerne als Hauptstadt des Suderns bezeichnet. Sie aber schreiben, Wien stehe in Ihrem Buch eher exemplarisch für die Probleme und Ärgernisse von damals.

Franke: Wien spielt keine so große Rolle. Die Klagen hätten genauso in jeder anderen großen Stadt in Mitteleuropa stattfinden können. Sie beziehen sich auf das, was das menschliche Zusammenleben in einer großen Stadt mit sich bringt.

STANDARD: An welchen Stellen merkt man den wienerischen Leserbriefschreiberinnen und -schreibern das Wienerische dann doch an?

Franke: Eine Frau regt sich beispielsweise in einem Brief im Dialekt über die Zustände auf einem Markt auf: Sie ist eine alte Wienerin, die Wien total liebt und nie verlässt, sich deshalb so gut auskennt und deshalb auch so hart ins Gericht gehen kann mit der Stadt und ihren Bewohnern. Der Titel des Buches entstammt einem Zitat von ihr. Alles, was Wien an Grant vorgeworfen wird, liegt ja vielleicht auch daran, dass den Grantelnden etwas an Wien liegt.

STANDARD: An vielen Stellen, als es etwa um das laute Reden oder die Art des Sitzens in der Straßenbahn geht, zeigt sich: Das, worüber sich Bürgerinnen und Bürger in einer Großstadt wie Wien beschweren, hat sich im Laufe der Zeit gar nicht so verändert.

Franke: Ja, genau. Wenn man die blumige Sprache weglässt, dann sind die Themen sehr ähnlich, mit ein paar Ausnahmen natürlich. In meiner Lebensrealität spielen Dienstboten keine Rolle zum Beispiel. Aber es geht auch um ein Verständnis für Lebensrealitäten zwischen den sozialen Schichten. Auch Generationenkonflikte sind ein Thema.

In der Rubrik „Klaghansl“ ins Frankes Buch finden sich Beschwerden aus dem Alltag: über Spucken in Markthallen, Hunde in Restaurants oder – wie im Leserbrief oben – über „unangebrachte Zärtlichkeiten“ eines Paares in einer Bim Anno/Nationalbibliothek/privat

STANDARD: Und inwiefern wird heute anders gesudert als damals?

Franke: Die Leserbriefe enden meistens positiv oder mit einem Wunsch oder einer Bitte. Heute kommt mir vor, dass jeder einfach die Bestätigung seiner Bubble haben möchte, wenn man sich aufregt.

STANDARD: Sind Sie auf ein neues Schimpfwort gestoßen?

Franke: Ja: Jemandem ein Klampfel anhängen. Das bedeutet, jemanden zu verleumden, was auf einen Herrn Klampfl zurückgehen dürfte, der offenbar nicht der angenehmste Mensch war. Aber man darf nicht die Erwartung haben, dass es in den Leserbriefen Schimpftiraden oder viele Schimpfwörter gibt. Das hätte auch nicht gepasst in eine Frauenzeitschrift damals, schon gar nicht in eine bürgerlich-konservative.

STANDARD: Welches Schimpfwort benützen Sie selbst gerne?

Franke: Ich glaube, da bin ich beim Wienerischen "Oida", weil das so universell einsetzbar ist durch die Nuancen, die man dem Wort geben kann. Es ist nicht zu derb, und man tut niemandem wirklich weh. Ich schimpfe selbst auch sehr gerne. (Anna Giulia Fina, 27.11.2023)