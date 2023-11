Die Idee ist an sich gut: Unter dem Namen "Seamless Updates" hat Google vor einigen Jahren ein ausgeklügeltes System für die Aktualisierung seines Betriebssystems eingeführt. Anstatt Updates zuerst herunterzuladen und dann bei einem Neustart zu installieren, wodurch das Gerät typischerweise mehrere Minuten nicht nutzbar ist, werden neue Versionen einfach unbemerkt im Hintergrund in eine Kopie des aktuellen Systems gespielt. Beim nächsten Reboot wird dann auf diese Kopie gewechselt, lange Wartezeiten entfallen.

Pixel 7 und Pixel 7 Pro gehören zu den ersten Geräten, die von den Optimierungen profitieren. Proschofsky / STANDARD

Das ist gut für jene, die sich um Updates so wenig wie möglich kümmern wollen, da ihr Ablauf dadurch kaum gestört wird, hat aber auch einen Nachteil: Damit die Smartphone-Nutzung möglichst wenig beeinträchtigt wird, erfolgt besagte Hintergrundinstallation mit sehr geringen Ressourcen. Das heißt auch: Es kann ganz schön lange dauern, bis die Installation fertig ist. Das ärgert vor allem jene, die neue Versionen möglichst schnell einsetzen wollen.

Ein Update für Updates

Für diese Fraktion gibt es gute Nachrichten: Google hat die Installation von "Seamless Updates" massiv beschleunigt. Das ist einigen Usern bei der Installation der aktuellsten Testversion für Pixel-Smartphones aufgefallen, der Android-Police-Gründer Artem Russakovskii hat daraufhin nachgeforscht und einige interessante Details aufgespürt.

Es sind eine Reihe unterschiedlicher Änderungen, die diesen Effekt zur Folge haben. So nimmt etwa das Komprimieren von Daten sehr viel Zeit in Anspruch, dieser Schritt ist notwendig, damit ein solches System einen möglichst geringen Overhead hat. Also wird das nun nicht nur parallelisiert, mit LZ4 kommt auch eine flottere Packmethode als das bisherige Gzip zum Einsatz. Zudem werden die Schreibvorgänge fortan in größere Schübe zusammengefasst, was wesentlich effizienter ist, als sehr viele kleine Blöcke einzeln zu speichern.

Das Ergebnis ist eine mehr als doppelt so hohe Update-Geschwindigkeit. Konnte es bisher schon mal 20 bis 40 Minuten dauern, bis so eine neue Version eingespielt wurde, sind es nun "nur" mehr zehn bis 15 Minuten.

Wer kriegt's?

Von alldem profitieren zunächst einmal nur aktuelle Pixel-Smartphones ab dem Pixel 7, und das auch erst in der aktuellen Testversion. Diese soll dann im kommenden März als stabiles Update veröffentlicht werden. Es ist aber davon auszugehen, dass andere Hersteller hier nachziehen werden, wann, bleibt zunächst aber unklar. Zudem gilt das natürlich nur für jene, die die erwähnten "Seamless Updates" überhaupt verwenden, Samsung zählt etwa nicht dazu. (apo, 25.11.2023)