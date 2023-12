Die dreizehn Kurzgeschichten der in Arizona und Wyoming lebenden Autorin Joy Williams stammen aus den Jahren 1972 bis 2014 und wirken doch wie aus einem Guss geformt. Das liegt auch an ihrem großen Überthema: Der Zerfall der amerikanischen Gesellschaft, den Williams in jeder Geschichte wieder faszinierend neu, skurril und wahrhaftig beschreibt. Dafür braucht sie keinen langen Anlauf; nach zwei, drei Sätzen ist man mittendrin in einem Kosmos aus hoffnungslosen Frauen und abwesenden Männern, eingebettet in eine Landschaft, die sich genauso wie ihre Protagonisten immer kurz vor dem Absturz befindet. Die Figuren sind so klar gezeichnet, dass man ihnen nicht entkommt. Man spürt sie neben sich auf dem Bett sitzen oder von draußen durch das Fenster schauen.

Joy Williams, "Stories". € 26,50 / 304 Seiten. dtv, München 2023 Verlag

Und so begegnen wir einer alkoholkranken Mutter ohne Namen, die mit ihrer kleinen Tochter eine Zirkusvorstellung besucht, Dwight und Lucy, die sich einen kaputten, verrosteten Ford Thunderbird mitten ins Wohnzimmer stellen, oder Jones, dem Prediger, der sich um das Kind seiner Tochter kümmert, während seine Frau im Krankenhaus liegt und stirbt. In dieser ersten Geschichte macht sich noch etwas Hoffnung breit, die sich aber Stück für Stück, Story für Story verliert: "Bomber Boyd, dreizehn Jahre alt, erzählte seinen neuen Bekannten in jenem Sommer, sein Vater sei vom Staate Florida hingerichtet worden, weil er einen Hilfssheriff und dessen Drogenspürhund ermordet habe. "Wie kacke, dass er den Hund umgebracht hat", sagte ein Mädchen.

Das man aus der Welt nicht flüchten kann, zeigt Williams in immer wiederkehrenden Bildern: Autos mit streikenden Motoren, Erwachsene, die das Leben nur aufgelöst in Alkohol ertragen, Tiere, die nicht greifbare Fenster in die Wirklichkeit sind, und Kinder, die sich selbst überlassen durchs Leben taumeln. Sie denken, das ist schrecklich? Ja, und Nein! Denn durch die Aufzählung aller Lücken und Leiden beschreibt Williams meisterhaft, was im Leben wirklich zählt. (Frank Robert, 3.12.2023)